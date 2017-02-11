Güvenlik güçleri, gösterilerin yapıldığı Tahrir Meydanı'na giden Cumhuriyet ve Sink köprüsünü geçişlere kapattı. Gösterilerin yapıldığı meydanda olağan üstü güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik güçleri şehrin iki yakasına birbirine bağlayan Ahrar Köprüsü'nü de trafiğe kapatıp helikopterle gösterileri takip etti.

Mukteda El Sadr, seçim kurulunun üyelerinin iktidar partisi tarafından tespit edildiği için güvenilir olmadığını beyan ederek, seçimin sağlam bir şekilde yapılmasına mani olduğunu söyledi. Mukteda El Sadr, geçen ayın 10’unda seçim sisteminin değiştirilmesinin gerektiğini söylemişti. Gösteriyi organize eden komite, protestoların, istekleri karşılanana kadar süreceğini söyledi.

Muhammed Omer Serrac

