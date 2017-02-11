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Bağdat’ta seçim kurulu ve seçim kanunu protesto edildi

Bağdat’ta, binlerce kişi seçim kurulu ve seçim kanununun değiştirilmesi ve rüşvetle mücadele edilmesi için Tahrir Meydanı'nı doldurdu. Güvenlik güçleri, gösteriler için yoğun güvenlik tedbirleri aldı.


11 Şubat 2017 16:32

Güvenlik güçleri, gösterilerin yapıldığı Tahrir Meydanı'na giden Cumhuriyet ve Sink köprüsünü geçişlere kapattı. Gösterilerin yapıldığı meydanda olağan üstü güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik güçleri şehrin iki yakasına birbirine bağlayan Ahrar Köprüsü'nü de trafiğe kapatıp helikopterle gösterileri takip etti.

Mukteda El Sadr, seçim kurulunun üyelerinin iktidar partisi tarafından tespit edildiği için güvenilir olmadığını beyan ederek, seçimin sağlam bir şekilde yapılmasına mani olduğunu söyledi. Mukteda El Sadr, geçen ayın 10’unda seçim sisteminin değiştirilmesinin gerektiğini söylemişti. Gösteriyi organize eden komite, protestoların, istekleri karşılanana kadar süreceğini söyledi.

Muhammed Omer Serrac
 

Etiketler: bağdat, protesto, seçim kurulu kanunu


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