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Bağdat’taki patlamada ölü sayısı yükseliyor

Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 22’ye yükseldi.

Bağdattaki patlamada ölü sayısı yükseliyor

07 Haziran 2018 23:11

Bağdat’ın El-Sadr bölgesinde yerleşim bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada ölü sayısı 22’ye yükseldi. 122 kişinin de yaralandığı patlama nedeniyle çevredeki 14 ev ile 4 okul yıkıldı. Yıkılan binaların enkazı altından kurtarma çalışmaları devam ettiği belirtilirken, görgü tanıkları çok sayıda cesedin enkaz altında kaldığını ifade ediyor. 

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı dün patlamanın sivillere yönelik düzenlenen terör saldırısı olduğunu belirtmiş daha sonra patlamanın bir mühimmat deposunda meydana geldiğini açıklamıştı.  

 

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