Patlamanın meydana geldiği bölgede telefon satıcılığı yapan bir kişi, iş bulma vaadiyle kandırılan insanların bomba yüklü aracın etrafını sardığını işçilerin belirterek, "Aracın patlamasıyla insanlar araçla birlikte havaya fırladı” dedi. Kendisi de şarapnel parçasıyla yaralanan dükkan sahibi “Dünyadaki en interaktif güvenlik güçleri bile saldırıları önlemede çaresiz kalıyor” dedi.

DAEŞ son zamanlarda Bağdat’taki Şii bölgelerinde, özellikle marketler, restoranlar gibi kalabalık alanları hedef seçiyor.