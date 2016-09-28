KURUMLAR BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İÇİN EL ELE VERDİ

İstanbul Kalkınma Ajansının “2015 yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı” tarafından desteklenen proje İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi(FSMVÜ) ortaklığında yürütüldü. Bir yıldır sürdürülen proje kapsamında, çocuklar ve gençlerin madde kullanımı ve davranış̧ bağımlılığı sorunlarının ve yeni sorunlar oluşmadan önce ya da erken dönemde fark edilip önlenebilmesi amacıyla, farklı yaş gruplarına ve farklı hedef kitlelere yönelik yaşam becerileri eğitim programları ile farkındalık artırıcı çalışmalar yapıldı.

Uluslararası literatürde kaynak taraması yapılarak ilköğretim, ortaöğretim, ebeveyn ve eğitimcilere yönelik yaşam becerileri eğitim programları hazırlandı; İstanbul’un 39 ilçesinde 156 okula yaşam becerileri eğitimleri verildi ve 133 okuldan veri toplandı. Yapılan ön analizlerde, yaşam becerileri eğitimlerinin amaçlanan davranış değişiklilerini sağladığı görüldü. Farkındalık artırma çalışmaları kapsamında İstanbul genelindeki 400 lisede yaklaşık 800 seminer ile 94 bin öğrenci, veli ve öğretmene farkındalık eğitimleri verildi. Yapılan ön analizler, farkındalık eğitimlerinin amaçlanan farkındalığı oluşturduğunu gösterdi.

Fark Et, Fark Ettir Projesi için değerlendirmelerde bulunmak ve ilerlemeleri gözlemlemek için de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde sempozyum düzenlendi. Açılış konuşmaları FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Duman ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci tarafından yapılırken konusunda uzman birçok önemli akademisyen de analizlerde bulundu.

“ÇOK VERİMLİ VE ÖNEMLİ GERİ DÖNÜŞÜMLER OLDU”

Böyle bir proje içinde bulunduklarından dolayı çok memnun olduklarını dile getiren FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Duman aynı zamanda, “Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptığı bir proje gerçekleştirdik. Bağımlılığı önlemeye yönelik okullarımızdaki öğrencilerimizi hedef alarak çalışmalarımızı yürüttük. Bağımlılığa giden yolda öğrencilerimizin ve velilerimizin eğitilmesi, bilimsel yöntemlerle bir takım önleyici metotlarla ilerlemeler kaydettik. Proje sonucunda da çok önemli ve verimli bir geri dönüşüm aldık. İstanbul içindeki bütün okullarımız için yapmış olduğumuz bir proje idi. Fakat çok fazla okul olduğundan dolayı hepsine ulaşamadık ve bu seferki projeyi örnek proje olarak değerlendirerek özellikle uyuşturucu, sigara ve benzeri bağımlılıkların engellenmesi konusunda bir model olarak geliştirilip kabul edilmesini yararlı buluyoruz. Bugün de yapacak olduğumuz bilimsel oturumlarla proje bilimsel temele oturmuş olacak. Hem uygulama hem de bilimsel taraflarıyla çok yönlü bir örnek proje ortaya çıktı diyebiliriz” dedi.

“BAĞIMLILIK YAKLAŞMAKTA VE HATTA BÜYÜMEKTE OLAN BİR SORUN”

Proje doğrultusunda sadece alkol ve sigara bağımlılıklarına değil bütün bağımlılık çeşitlerine karşı mücadele verdiklerini söyleyen İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci de, “Fark Et, Fark Ettir Projesi bütün bağımlılık alanlarına karşı öğrencilerimizi ve gençlerimizi korumak için planlanmış bir proje. Öncelikle bu öğrencileri bu bağımlılık alanları ile karşılaştıkları yaş gruplarına göre ayırdık.

Özellikle ortaokul seviyesindeki öğrencilerimize farkındalık oluşturarak sonra da bilinçlendirme yöntemleri uygulayarak ve daha sonra da günlük yaşam becerilerini kullanarak kendi hayatlarını kazanmaya yönelik bir plan ile ilkokuldan itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul’un geneline baktığımız zaman bütün bölgelere yayılmış farklı bağımlılık çeşitleri görüyoruz. Tabi ki de acilen ulaşmamız gereken noktalara öncelik verdik. Fakat proje ilerledikçe daha fazla insana, bölgeye, okula ve öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Ömer Faruk Yelkenci aynı zamanda, “Öncelikle bu projenin ilk ayağı Yaşam Becerileri kitabını oluşturmaktı. Daha sonraki ayağı ise animasyon ve video temelli senaryolar hazırlamak ve üçüncü ayağı da bilimsel verilere dayanan bu sempozyumdu. Proje tamamen tamamlanmadığı için kesin sonuçlardan tam olarak bahsedemeyiz. Fakat tabi ki de genel bir tavırdan bahsedebiliriz. Herkes bu konuya karşı duyarlı davranıyor ve elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bağımlılık yaklaşmakta ve hatta büyümekte olan bir sorun. Çünkü sadece sigara ve alkol bağımlılığı değil aynı zamanda teknoloji, internet ve tüketim bağımlıkları da günümüz sorunlarından. Netice itibariyle insanlarımızı normal yaşantısından ve fıtratına uygun hayatından koparan bütün bağımlıklara karşı yapılmış bir çalışma. Onun için herkes tarafından olumlu olarak karşılanıyor ve destekleniyor” diyerek sözlerini tamamladı.