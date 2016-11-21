Edinilen bilgiye göre, Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dede Korkut Sokak'ta yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri adının Ahmet D. (38) olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü tespit etti.

Ahmet D.'nin bir süre önce çalıştığı iş yerinden ayrıldığı ve bekar olduğu öğrenilirken, cenaze Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze buradaki ilk tespitlerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp kurumuna sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat devam ederken, Ahmet D.'nin 7 Haziran 2015 seçimlerinde Bursa'dan bağımsız milletvekili adayı olan Ali Osman Demirtaş'ın oğlu olduğu öğrenildi. Demirtaş 7 Haziran seçimleri öncesi bir kafeterya ile boş meydanlarda tek başına yaptığı seçim konuşmalarıyla gündeme gelmişti.

Hurşit Topal



