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Bağırsaktan idrar torbası yaptı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde mesane (idrar torbası) kanseri olan 65 yaşındaki hasta, bağırsağından yapılan mesaneyle sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük, bölgede ilk defa böyle bir ameliyatın yapıldığını kaydetti.

Bağırsaktan idrar torbası yaptı

27 Kasım 2016 13:31

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’nde göreve başladığı günden bu yana birçok başarılı operasyona imza atan Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük, ilerlemiş mesane kanseri olan 65 yaşındaki Yusuf Acet’e kendi bağırsağından yeni bir mesane yaparak, bir ilke daha imza attı. İdrarından kan gelmesi şikayetiyle hastaneye başvuran Acet, yapılan muayene ve tetkiklerinin ardından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Op. Dr. İsmail Başıbüyük, üroloji bölümünün en zor ve riskli ameliyatlarından biri olan mesane kanseri nedeniyle mesanenin çıkartılarak, yerine bağırsaktan yeni bir mesane yapılması operasyonunun bölgede ilk defa yapıldığını anlattı. Bu hastalığın genellikle ileri yaşlarda görüldüğüne dikkat çeken Başıbüyük, “Bu rahatsızlık daha çok 60 yaş ve üzerindeki kişilerde görülüyor. Ancak sigara kullanımı, çeşitli kimyasallara maruz kalma, yağlı ve kızarmış yiyecekleri fazla miktarda tüketme, genetik yatkınlık ve mesanenin uzun süreli tahrişi gibi risk faktörlerine bağlı olarak hastalık genç yaşlarda da görülebilir. Hastalığın tedavisi, eğer tümör mesane içinden henüz kas tabakasına yayılmamışsa endoskopik olarak yapılıyor. Ancak hastamızda olduğu gibi tümör mesanenin kas tabakasına yayılmış, fakat diğer dokulara geçmemişse mesanenin çıkarılarak yerine bağırsaktan yeni bir mesane yapılması yöntemi uygulanıyor. Üroloji ekibimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde hastaların çevre illere sevk edilmesi de azalıyor. Bölge insanımız artık yüzlerce kilometre yol kat ederek başka illere tedavi olmak için gitmek zorunda kalmıyor” dedi. 

Başhekim Op. Dr. Mehmet Hidayetullah Erzen ise bölgedeki benzer rahatsızlığa sahip hastaların bu operasyon için çevre illerdeki üniversite, araştırma ve özel hastanelere yönlendirildiğini belirterek, bunun da hastalara ekonomik olarak ciddi bir yük getirdiğini söyledi. Hastaların çoğu zaman bu ameliyat için yüklü miktarda para ödemek zorunda kaldığını anlatan Erzen, artık bölgedeki hastaların tedavilerini Cizre Devlet Hastanesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirebileceğini vurguladı.

Abidin Yel 

 

Etiketler: Cizre, Şırnak


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