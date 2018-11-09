Bağış kutusunu çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı

Olay, 6 Kasım Salı günü saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesindeki iş merkezlerinde bulunan bir telefoncuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerine müşteri olarak giren kimliği belirlenemeyen bir kişi, önce müşteri kılığında sandalyeye oturarak ceplerinde bir şey aramaya başladı. Bu sırada işyeri çalışanının diğer bir müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilen şüpheli şahıs, ayağa kalktığı sırada sehpa üzerindeki bağış kutusunu alarak kıyafetine gizleyip, işyeri sahibine elindeki kablo ile ilgili bir şey sorduktan sonra işyerinden ayrıldı. Daha sonra bağış kutusunun yerinde olmadığını fark eden işyeri çalışanı durumdan şüphelenerek güvenlik kamerası kayıtlarını incelerken, görüntülerde şahsın masada bulunan yardım kutusunu çaldığı anlaşıldı.

