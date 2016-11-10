Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış ABD seçimlerini ve seçimleri kazanan Trump’a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TGRT Haber’in Öğlen Kuşağı Haber Bülteni programına katılan Bağış, “Artık dünya tek kutuplu güç merkezinden çok kutuplu güç merkezlerine dönüşen bir süreci yaşayacak diye düşünüyorum” dedi.

“Politikalarının perde arkalarını, sebeplerini ve neticelerini değerlendirecek”

Trump’la birlikte Amerika ile birçok ülke arasında yeni bir dönemin başlayacağını belirten Bağış, “Trump seçildi ama göreve 20 Ocak’ta başlayacak. Bugün itibariyle her gün istihbarat brifingleri alacak, hazırlanacak ve kendi ekibi yavaş yavaş Obama’nın ekibinden dosyaları devralmaya başlayacak. Bugüne kadar dünyanın farklı yerlerinde yürütülen politikalarının perde arkalarını, sebeplerini ve neticelerini başka ülkelere verilen zararları değerlendirecek” diye konuştu.

“Rakiplerinin kurdurduğunu iddia ettiği terör örgütünü bitirmek için diğer ülkelerle yakın çalışmak zorunda”

“Ne Rusya ile bir çatışmaya girmek Amerikan halkının bir tercihidir. Ne de çok yakın bir müttefiğinde paralel çetelere darbe yaptırmak Amerika halkının destekleyeceği bir yaklaşımdır. Ne de başka ülkelerde terör örgütleri kurdurmak” diyen Egemen Bağış, “Trump seçim çalışmaları döneminde çok net mesajlar verdi. DAEŞ’i Hillary Clinton’un kurduğunu iddia etti, çok ağır ithamlarda bulundu. Şimdi rakiplerinin kurdurduğunu iddia ettiği terör örgütünü bitirmek için diğer ülkelerle yakın çalışmak zorunda. Rakibi Hillary Clinton’a YPG ile ilgili bir soru sorulduğunda ‘onlar bizim müttefikimizdir. Onları silahlandırmaya devam edeceğim’ demişti. Trump’ın politikalarının daha çok Amerika’nın iç güvenliğine odaklı, daha içe kapanık ama ticaretle dünyaya açılma ekseninde yükselen bir trend sergilemesini bekliyorum. Artık dünya tek kutuplu güç merkezinden çok kutuplu güç merkezlerine dönüşen bir süreci yaşayacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Başka ülkelerde iç savaş çıkarma gibi karanlık oyunlara tevessül etmeyecek…”

Trump’ın çok önemli iki mesaj verdiğini aktaran Bağış, “Birincisi dünyaya 'biz kimseyle kavga etmek istemiyoruz' dedi. İkincisi de Amerikan halkına. 'Tabi ki önceliğimiz Amerika’nın ulusal çıkarları olacak ama dünyayı da istismar etmeyeceğiz' mesajı verdi. Trump’ın Amerikan halkının çıkarları için başka ülkelerinin enerji kaynaklarını istismar etme, başka ülkelerde iç savaş çıkarma başka ülkelerde darbe yaptırma gibi karanlık oyunlara tevessül etmeyecek daha direk daha şeffaf iletişim kaynaklı bir politika izleyeceğini ümit ediyorum” dedi.

“FETÖ’nün DAEŞ’ten, El Kaide’den bir farkı yoktur”

Trump’ın başdanışmanı emekli Korgeneral Mike Flynn’ın ‘Türkiye bizim en önemli müttefiğimizdir. Türkiye’yi yalnız bırakmamalıyız. Türkiye’nin başına bela olan FETÖ’yü bu topraklardan temizlemeliyiz. FETÖ’nün DAEŞ’ten, El Kaide’den bir farkı yoktur’ diye bir makale yazdığını aktaran Bağış, “Bu kadar açık bir mesajla aslında artık Amerika’da Amerika’nın ulusal çıkarlarını gözeten, Amerika'nın NATO’daki ikinci en büyük müttefiki olan Türkiye’nin hassasiyetlerini gözeten yeni bir politika ortaya koyacak” diye konuştu.