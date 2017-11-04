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Bağışıklık güçlendirici doğal gripsavar: ‘atom’

Kahramanmaraşlı aktar Emine Esertaş, soğuklarda bağışıklık sistemini güçlendirici gıdaların tüketilmesi gerektiğini, bu amaçla atom adını verdikleri şifalı içecek karışımı yapıp sattıklarını söyledi.

Bağışıklık güçlendirici doğal gripsavar: atom

04 Kasım 2017 09:20

Kahramanmaraş’ın kadın aktarı Emine Esertaş, soğuk kış günlerinde insanların ‘atom’ diye tabir edilen şifalı içeceği kullanılmasını önerdi. Soğuk havalarda özellikle Adana’da yoğun olarak kullanılan atom, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Türkiye’nin bütün bölgelerine yayılmış durumda. İçerisinde zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil, hibisküs ve ıhlamur bulunan atom, 7’den 70’e tüm insanlar tarafından tüketiyor.

1 bardak sıcak suya 1 adet küp atılarak tüketilen atom soğuk günlerde ‘gripsavar’ olarak biliniyor.
8 yıldır aktarlık yapan Emine Esertaş, "Günde 1 fincan atom kullananlar kışı rahat bir şekilde geçirebilir" dedi.
Esertaş, "Ben Kahramanmaraş’ta ilk ve tek bayan aktarım. İşimi severek yapıyorum ve insanların hasta olmadan, onları bilinçlendirerek ve anlatıp kullanmalarını tavsiye ediyorum. Kaliteli bir yaşam, mutlu bir yaşam ve sağlıklı bir yaşamdır. İnsanlara sağlığımız önceliğiniz olsun ve sağlığımızı kaybetmeden koruyalım diyorum. Soğuklarda bağışıklık sistemimizi güçlendirici gıdalar tüketmelerini tavsiye ediyorum. Yani karabiber, nane, limon kullanmalarını tavsiye ediyorum. Atomu kullanmalarını çok tavsiye ediyorum, yapımı kolay ve geçiş mevsimi dediğimiz bu mevsimde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Özellikle laranjit, faranjit, astıma iyi geliyor, anne sütü artırıcı özelliği ide mevcut. Yani bunu 3 yaşındaki çocuktan, 80 yaşındaki kullanabilir. Günde 1 fincan kullananlar kışı rahat bir şekilde geçirebilir. Atomun içerisinde zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil, hibisküs ve ıhlamur mevcuttur. Hem mentollü hem de renkli hibisküs halinde 2 çeşit vardır. Ayrıca, bunun ham hali genelde Adana’da kaynarın hazır hali de diyebiliriz. Adana’da atom denmiş ve şuanda her yerde sonbahar ve kış ayı gelmeden yoğun bir şekilde tüketiyorlar" ifadelerini kaydetti. 

Halil Koyun - Muhammet Özer

Etiketler: atom, bağışıklık, grip

 

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