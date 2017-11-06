Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler

Bakteri, mantar ve parazit gibi mikropların vücuda girmelerini, yayılmalarını engellemek, hastalıkları önlemek ve kişiyi hastalıklardan korumak gibi vazifeleri olan sisteme bağışıklık sistemi denir. İnsan vücudu hastalığa yol açan patojenlerle savaşmak ve hastalıklarla mücadele etmek için kendi savunma mekanizmasına sahiptir. Bağışıklık sistemi olarak adlandırılan bu sistem, yararlı ve zararlı bakterileri ayırt edebilir, zararlı bakterileri, hastalık yapan mikropları tanımlar ve onları yok eder. Güçlü bir bağışıklık sistemi tüm bu işlevleri mükemmel şekilde yerine getirebilirken, zayıf bağışıklık sisteminde ise kişi çok sık hastalanır ve sürekli halsizlik hisseder.