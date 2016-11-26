Diğer
Kategoriler

Bağışıklık sistemine dikkat

Diyetisyen Elif Yıldız, her yıl sonbahar ve kış mevsiminde sık bahsedilen hastalıkların başında gribin geldiğini belirterek, "Son günlerde de gene grip salgınlarından, bir sürü hastalıklardan bahsedilir oldu. Domuz gribi, kuş gribi derken ilaçlara sarılır olduk. Sanki hastalıklar ilaçsız geçemez gibi düşünmeye başladık. Oysa bağışıklık sistemimizi korursak, onu güçlendirirsek bunların hiçbirine gerek kalmaz" dedi.


26 Kasım 2016 10:29

Dermaslim Estetik ve Güzellik Merkezinden Diyetisyen Elif Yıldız, doğru gıdanın doğru şekilde ve miktarda kullanıldığı takdirde, bağışıklık sisteminin de kuvvetli olacağını söyleyerek, "İlaçlarımız doğadan gelsin, doğal besinler olsun. Sebze ve meyvelerden, içtiğimiz sudan, yediğimiz yoğurttan gelsin. Doğru gıdayı doğru şekilde ve miktarda kullanırsak, bağışıklık sistemimiz de kuvvetli olur. Bağışıklık sistemimiz; vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan, mikrop ve hastalıkları fark edip yok etmeye çalışan sistemdir. Eğer bu sistemi güçsüz bırakırsak, mikroplarla savaşamaz ve hastalıklar beraberinde gelir. Ancak unutmamak gerekir ki stres de bağışıklık sistemini baskılayan en önemli faktörlerden bir tanesidir" diye konuştu.

"Bol bol su için"
Diyetisyen Elif Yıldız, bağışıklık sistemini güçlendirme yollarını ise şöyle açıkladı:
"Bol bol su için. Günde en az 8-10 bardak su içmek bağışıklık sisteminizi hastalıklara karşı korur. İçtiğiniz suyun içeriğine bakmayı ihmal etmeyin. Sağlık Bakanlığının araştırmalarından geçmiş olmasına özen gösterin.
Sarmsak ve soğan iki harika sebzedir bağışıklık sistemi için. Antibiyotik özelliğine sahiptir. Elbette yemeklerimize soğan ve sarmsak kullanıyoruz. Ancak salatalarımıza çiğ soğan ya da yoğurtlarımıza çiğ sarmsak koymak bu iki sebzeden daha iyi faydalanmamızı sağlar.

Mevsiminde sebze tüketin. Kışın ortasında domates salatalık yerine havuç ya da maydanoz tüketebilirsiniz mesela. Vitamin deposu olan ıspanağı pişirmek yerine salatasını yapabilirsiniz. Haşlayarak yediğiniz brokoli ve karnabaharı dakikalarca haşlamak yerine yarı çiğ olarak bırakırsanız daha sağlıklı pişirmiş olursunuz.
Yarı çiğ haşlanmış sebzelerinizin üzerine sarmsaklı yoğurt iyi bir alternatiftir. Hem sarmsak hem sebze hem de yoğurt tüketmiş olursunuz.

Mevsim meyvesi tüketin. İlaç poşetleri ile gezmek yerine; kivi, mandalina, nar, portakal, trabzon hurması gibi bol C vitamini içeren meyveler tüketebilirsiniz. Ancak meyve tüketirken dikkat edilmesi gereken, doğradığınız meyveyi bekletmeden yemeniz. Doğranmış ve soyulmuş meyvede bekledikçe vitamin kaybı olur. Bir diğer önemli nokta meyvenin suyundan ziyade kendisini tüketmektir. Meyve posası da bizim için önemli unutmayın."

Günde 2 kase yoğurt önerisi
Yoğurdun probiyotikten zengin bir gıda olduğunu dile getirenYıldız, "Günde 2 kase yoğurt hem bağışıklığımıza destek olur hem de uzun süre tok tutar. Ancak önerim ev yoğurdu tüketmenizdir.
Zerdeçal, son zamanlarda üzerinde birçok araştırma yapılmış ve sağlık üzerine etkileri kanıtlanmış bir baharattır. Özellikle kansere karşı korur ve kanser tedavisinde faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek kansere yakalanma açısından çok önemlidir. Yemeklerinize pişmeye yakın 1 çay kaşığı zerdeçal koyun. Zencefil, hastalıklara karşı koruyan bir baharattır. Toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.
Haftada 2 gün balık tüketin. Balık içindeki omega 3 bağışıklık sistemini kuvvetlendiren en önemli yağlardan biridir. Balık tüketemediğiniz zamanlarda da muhakkak balık yağı kapsüllerinden kullanın. Kan sulandırıcı kullanıyorsanız doktorunuza danışın.

Yumurta en kaliteli protein içeren besindir. Protein alımı da bağışıklık sistemini güçlendirir. Ancak yerlerde gezinen tavuk yumurtası yani doğal yumurta tüketmeniz gerektiğini vurgulamak isterim. Eğer doğal bulabilirseniz haftada 3-4 gün tüketebilirsiniz. Kolesterol yüksekliğiniz varsa doktorunuza danışın
Kinoa, vitamin ve mineral deposudur. Salatalarınıza koyacağınız 1 fincan kinoa bağışıklığınızı destekleyecektir. Kateşin yeşil çayın etken maddesidir. Yapılan bir araştırmaya göre kanser hücrelerinde kurkumin (zerdeçalın etken maddesi) ve kateşinin sinerjik (karşılıklı olumlu) etkisi üzerinde çalışılmış. Bu iki gıda, kanser hücrelerinin büyümesini engellenmiştir. Her iki gıda da çok önemlidir. Bu yüzden, bağışıklığımızı desteklemek amaçlı yeşil çay tüketimine özen göstermeliyiz. Tiroid hastalığınız varsa doktorunuza danışın. Sresten uzak durun ya da stresle baş etme yolları bulun" ifadelerini kaydetti. 

Etiketler: bağışıklık sistemi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç