Dermaklinik Estetik Ve Güzellik Merkezinden Diyetisyen Elif Yıldız, “Son günlerde de gene grip salgınlarından, bir sürü hastalıklardan bahsedilir oldu. Domuz gribi, kuş gribi derken ilaçlara sarılır olduk. Sanki hastalıklar ilaçsız geçemez gibi düşünmeye başladık. Oysa bağışıklık sistemimizi korursak, onu güçlendirirsek bunların hiçbirine gerek kalmaz” dedi.

Yıldız, “İlaçların doğadan gelsin, doğal besinler olsun. Sebze ve meyvelerden, içtiğimiz sudan, yediğimiz yoğurttan gelsin… Doğru gıdayı doğru şekilde ve miktarda kullanırsak, bağışıklık sistemimiz de kuvvetli olur. Bağışıklık sistemimiz; vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan, mikrop ve hastalıkları fark edip yok etmeye çalışan sistemdir. Eğer bu sistemi güçsüz bırakırsak, mikroplarla savaşamaz ve hastalıklar beraberinde gelir. Ancak unutmamak gerekir ki stres de bağışıklık sistemini baskılayan en önemli faktörlerden bir tanesidir” diye konuştu.

Diyetisyen Elif Yıldız bağışıklık sistemini güçlendirmenin 14 yolunu şöyle sıraladı:

“1) Bol bol su için. Günde en az 8-10 bardak su içmek bağışıklık sisteminizi hastalıklara karşı korur. İçtiğiniz suyun içeriğine bakmayı ihmal etmeyin. Sağlık Bakanlığının araştırmalarından geçmiş olmasına özen gösterin.

2) Sarımsak ve soğan iki harika sebzedir bağışıklık sistemi için. Antibiyotik özelliğine sahiptir. Elbette yemeklerimize soğan ve sarımsak kullanıyoruz. Ancak salatalarımıza çiğ soğan ya da yoğurtlarımıza çiğ sarımsak koymak bu iki sebzeden daha iyi faydalanmamızı sağlar.

3) Mevsiminde sebze tüketin. Kışın ortasında domates salatalık yerine havuç ya da maydanoz tüketebilirsiniz mesela. Vitamin deposu olan ıspanağı pişirmek yerine salatasını yapabilirsiniz. Haşlayarak yediğiniz brokoli ve karnabaharı dakikalarca haşlamak yerine yarı çiğ olarak bırakırsanız daha sağlıklı pişirmiş olursunuz.

4) Yarı çiğ haşlanmış sebzelerinizin üzerine sarımsaklı yoğurt iyi bir alternatiftir. Hem sarımsak hem sebze hem de yoğurt tüketmiş olursunuz.

5) Mevsim meyvesi tüketin. İlaç poşetleri ile gezmek yerine; kivi, mandalina, nar, portakal, trabzon hurması gibi bol C vitamini içeren meyveler tüketebilirsiniz. Ancak meyve tüketirken dikkat edilmesi gereken, doğradığınız meyveyi bekletmeden yemeniz. Doğranmış ve soyulmuş meyvede bekledikçe vitamin kaybı olur. Bir diğer önemli nokta meyvenin suyundan ziyade kendisini tüketmektir. Meyve posası da bizim için önemli unutmayın.

6) Kefir: Araştırmalar gösteriyor ki probiyotik içerikli gıdalar bağışıklık sistemimiz için çok faydalı. Bu sebeple probiyotikten zengin kefiri günlük hayatımıza koymak hastalıklardan korunmak için çok önemlidir.

7) Yoğurt: Kefir gibi probiyotikten zengin bir gıdadır. Günde 2 kase yoğurt hem bağışıklığımıza destek olur hem de uzun süre tok tutar. Ancak önerim ev yoğurdu tüketmenizdir.

8) Zerdeçal: Son zamanlarda üzerinde birçok araştırma yapılmış ve sağlık üzerine etkileri kanıtlanmış bir baharattır. Özellikle kansere karşı korur ve kanser tedavisinde faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek kansere yakalanma açısından çok önemlidir. Yemeklerinize pişmeye yakın 1 çay kaşığı zerdeçal koyun.

9) Zencefil: Hastalıklara karşı koruyan bir baharattır. Toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.

10) Omega 3: Haftada 2 gün balık tüketin. Balık içindeki omega 3 bağışıklık sistemini kuvvetlendiren en önemli yağlardan biridir. Balık tüketemediğiniz zamanlarda da muhakkak balık yağı kapsüllerinden kullanın (Kan sulandırıcı kullanıyorsanız doktorunuza danışın.)

11) Yumurta: Yumurta en kaliteli protein içeren besindir. Protein alımı da bağışıklık sistemini güçlendirir. Ancak yerlerde gezinen tavuk yumurtası yani doğal yumurta tüketmeniz gerektiğini vurgulamak isterim. Eğer doğal bulabilirseniz haftada 3-4 gün tüketebilirsiniz. (kolesterol yüksekliğiniz varsa doktorunuza danışın)

12) Kinoa: Vitamin ve mineral deposudur. Salatalarınıza koyacağınız 1 fincan kinoa bağışıklığınızı destekleyecektir.

13) Kateşin: Kateşin yeşil çayın etken maddesidir. Yapılan bir araştırmaya göre kanser hücrelerinde kurkumin (zerdeçalın etken maddesi) ve kateşinin sinerjik (karşılıklı olumlu) etkisi üzerinde çalışılmış. Bu iki gıda, kanser hücrelerinin büyümesini engellenmiştir. Her iki gıdada çok önemlidir. Bu yüzden, bağışıklığımızı desteklemek amaçlı yeşil çay tüketimine özen göstermeliyiz. (Tiroid hastalığınız varsa doktorunuza danışın)

14) Sresten uzak durun ya da stresle baş etme yolları bulun”.