Diğer
Kategoriler

Bağışlanan böbrekleriyle 2 hastaya umut oldu

Samsun'da beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 34 yaşındaki bir kişinin bağışlanan böbrekleri 2 hastaya umut oldu.


06 Aralık 2016 23:33

Samsun'un Terme ilçesinde ikamet eden 34 yaşındaki Mehmet Bulat, yaklaşık bir hafta önce evinde banyo yaptıktan sonra baygınlık geçirdi. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Bulat ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bu akşam beyin kanamasına bağlı olarak beyin ölümü gerçekleşen Mehmet Bulat'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Mehmet Bulat'ın 2 böbreği ameliyatla alındı. Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi (BKM) Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, Türkiye’deki organ nakli yetersizliğindeki en önemli nedeninin organ bağışının az olmasından kaynaklandığını belirterek organ bağışında bulunan aileye örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti. Dr. Mehmet Kazak, "Mehmet Bulat'ın 2 böbreği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde organ bekleyen 2 hastayı yeniden hayata bağlayacak" dedi.
Mehmet Bulat'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun İkizce ilçesinin Kaynartaş Mahallesi'ne götürüldü. 

Muammer Ay
 

Etiketler: böbrek, hasta


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç