Samsun'un Terme ilçesinde ikamet eden 34 yaşındaki Mehmet Bulat, yaklaşık bir hafta önce evinde banyo yaptıktan sonra baygınlık geçirdi. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Bulat ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bu akşam beyin kanamasına bağlı olarak beyin ölümü gerçekleşen Mehmet Bulat'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Mehmet Bulat'ın 2 böbreği ameliyatla alındı. Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi (BKM) Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, Türkiye’deki organ nakli yetersizliğindeki en önemli nedeninin organ bağışının az olmasından kaynaklandığını belirterek organ bağışında bulunan aileye örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti. Dr. Mehmet Kazak, "Mehmet Bulat'ın 2 böbreği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde organ bekleyen 2 hastayı yeniden hayata bağlayacak" dedi.

Mehmet Bulat'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun İkizce ilçesinin Kaynartaş Mahallesi'ne götürüldü.

Muammer Ay

