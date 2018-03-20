Bağlama virtüözü İsmail Tunçbilek: 'Demet Hanım kendi pop şarkılarını okusun'

'Menkıbe' isimli ilk solo albümünü çıkaran dünyaca ünlü bağlama virtüözü İsmail Tunçbilek, CRI Türk radyosunda Tülin Tonkuş'a önemli açıklamalar yaptı. 16 yaşında İbrahim Tatlıses’e bağlama çalmaya başladığını söyleyen Tunçbilek, "İbrahim Tatlıses’e 4 sene çaldım. Bir gün bağlamaya ihtiyacı oluyor İbrahim abinin ve bana teklif geliyor. Ben ona çaldığım zaman tamamım demektir. Çünkü İbrahim Tatlıses en üst seviye. Gelinebilecek en iyi nokta. ‘Fırat’ albümünü yönettim. 16 yaşındaydım. Askere gidene kadar devam ettim. Askerden sonra ‘Ne yapacağım ben’ dedim. İbrahim abiye çalmışım ben, artık kime çalacağım ki? Gelmem gereken en iyi noktaya ona çalarak geldim. Ama şimdi tekrar ‘Dom Dom Kurşunu’ mu çalacağım. Eyvallah, çalalım, gocunmuyorum da doymayacağım ben, yetmeyecekti bana. Daha sonra Mısırlı Ahmet ile tanıştık. Mısır’da yaşadık bir süre " diyerek İbrahim Tatlıses ile çalışma sürecini anlattı.

"Türkiye’de müziğim anlaşılmıyor"

İspanya’da Paco de Lucia, Carlos Benevent ve George Pardo ile tanıştıklarını ve bir proje yaptıklarını ancak bunun kendisinde gizli olduğunu söyleyen Tunçbilek, "Bunun bir zamanı var, kısmet. Çünkü inanın bu ülkede anlaşılamamazlık var. İnsanlar zoru sevmiyor, basit şeyleri seviyor. Hep kuru fasulye yiyelim diyorlar. Bu yüzden bu emeğimin boşa gitmesini istemiyorum. Bu projeyi yayınlayıp, Youtube’da 10 bin dinlenmesini ve büyünün bozulmasını istemiyorum. O yüzden ne zaman olur bilmiyorum. Belki biz bir gün gelişiriz. O zaman yayınlarız. Anlaşılmayacak bir şey yok aslında. Ne çalarsam çalayım onun kökünde halk müziği var aslında. Londra’da çalıyoruz 3 bin 500 kişi içinde 10 Türk var. Yalan Dünya’yı çalıyoruz, bayılıyorlar. Ama bunu bizim formatta çalarsak sevemezler. Ben müziğimi dünyaya anlatabilmek için Amerikalının kafasında çalmam lazım. Ama baktığın zaman ne çalıyoruz; yalan dünya çalıyoruz" şeklinde konuştu.

"Mahsun-i Şerif’i analım ama Demet Akalın ile değil"

Birçok ünlü sanatçının Aşık Mahsun-i Şerif'in eserlerini yorumladığı 'Mahsuni'ye Saygı Albümü'nde Demet Akalın’ın da yer almasını eleştiren İsmail Tunçbilek, şunları söyledi; "Bu ülkede öyle şeyler yapılıyor ki. Rahmetlilerimiz üzerinden onu anma albümü vs. rant, para kazanmak için. Bırakın bu işleri. Demet Akalın’a Mahsun-i Şerif andırıyorsunuz. Yapmayın, ayıp oluyor. Para kazanacaksınız diye bu kadar acizlik göstermeyin. Tabi analım Aşık Mahsun-i Şerif’i. Ama Demet Akalın ile değil. Demet hanım kendi pop şarkılarını okusun. Lafım ona değil. Ben pop okuyor muyum? O da onu okumasın. Herkes kendi bildiği işi yapsın. Ben o yüzden top 10 bir deyiş albümü yapmak istiyorum Karacaoğlan’dan, Aşık Veysel’den, Mahsun-i Şerif’ten, Neşet Ertaş’tan, Yunus Emre’den"