Patlama sonucunda evleri zarar gören bin 16 aileye, iş yeri, ürünleri ve araçları zarar gören bin 664 esnafa, olay anında bölgede bulunup araçları zarar gören 67 vatandaşa toplam 5 milyon 392 bin 488 lira yardımda bulunuldu. Yapılan yardımlar hakkında açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain patlamada zarar gören vatandaşların yaşadıkları mağduriyetleri gidermek adına valilik olarak başlatılan çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Vali Aksoy, "Patlamanın yaşandığı günden itibaren başlatılan ve mesai mefhumu gözetmeksizin yapılan çalışmalar sonucunda toplam bedeli 14 milyon 139 bin 459 TL olan ve 6 bin 473 dosyadan oluşan hasar tespiti yapılmıştır. Bu kapsamda Başbakanlığımız tarafından valiliğimize gönderilen 5 milyon 392 bin 488 TL ödenek Bağlar Kaymakamlığına aktarılmış ve vatandaşlarımıza ödenmeye başlanmıştır. Ayrıca ilimiz merkez ve Bağlar Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından 4 bin 261 haneye toplam 1 milyon 590 bin 29 TL nakdi yardım yapılmıştır" dedi.

"KALACAK YERİ OLMAYAN VATANDAŞLAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ"

Vali Aksoy, hain saldırıda evi hasar görüp ya da yıkılan ve gidecek yeri olmayan vatandaşları otele yerleştirdiklerini söyledi. Vali Aksoy, "Patlama nedeniyle evi kullanılamayacak derecede hasar gören ve Bağlar ilçesindeki evi dışında kalacak hiçbir yeri olmayan, bugüne kadar 11 aileden oluşan 48 kişi, bugün itibariyle 6 aileden oluşan 27 kişi çeşitli otellerde misafir edilmekte ve onların da masrafları valiliğimiz tarafından karşılanmaktadır" diye konuştu.

“YIKILAN VE ORTA HASARLI OLAN BİNALARLA İLGİLİ ÇALIŞMA SÜRÜYOR"

Orta hasarlı ve yıkılan binalar ile ilgili çalışmaların 5233 Sayılı Kanun kapsamında sürdürüldüğünü belirten Aksoy, "Ağır hasarlı olan Çevik Kuvvet ve Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait bina, vatandaşlarımıza ait 48 daireden oluşan 2 binanın yıkımı tamamlanmıştır. Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanmıştır. Orta hasarlı ve yıkılan binalar ile ilgili çalışmalar 5233 Sayılı Kanun kapsamında sürdürülmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan kriz merkezinde yürütülen çalışmalar sonucunda 4 okulumuzda 102 dersliğin hasar gördüğü tespit edilmiştir. Hasar gören okulların onarımları hızlı bir şekilde tamamlanmıştır ve 7 Kasım 2016 Pazartesi gününden itibaren de tüm okullarımızda eğitim öğretim kesintisiz olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARA PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI VERİLİYOR"

Vali Aksoy, 30 meslek elemanı tarafından vatandaşlara psikososyal destek çalışmaları verdiklerini de söyledi. Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile ve Sosyal Politikalar bünyesinde kriz masası oluşturularak, 3’er meslek elemanından oluşan 10 ekip olmak üzere toplamda 30 meslek elemanı, vatandaşlarımıza psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca hastanelerde tedavisi devam eden vatandaşlarımızın ziyaretine gidilmiştir. Bugün itibariyle 217 aile ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu ailelerden 132’si kira yardımı ve temel ihtiyaçlar konusunda Bağlar Sosyal Yardımlaşma Vakfına, 11’i de psikolojik destek sağlanması için Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlara bildirilmiştir. Eğitimine devam edemeyen 11 öğrencimiz için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgi verilmiş, ayrıca sosyo-ekonomik yoksunluk içinde olduğu tespit edilen 34 aile ile ilgili sosyo-ekonomik destek çalışmalarına başlanılmıştır. Şehit olan 11 vatandaşımızdan 9 şehidimizin 2828 Sayılı Sosyal Hizmet Kanunu’na dayanılarak sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden faydalanması için işlemler başlatılmıştır. Bizler devlet adına yaşadığımız terör olayının izlerini silmek adına her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. İmkanlar dahilinde bütün vatandaşlarımıza devletin sıcak elini uzatmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek ve Diyarbakır’ın refah seviyesini yukarılara taşımak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Devletimiz vatandaşlarımızın güvenliği adına her türlü çalışmayı yapmaya ve önlemi almaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”