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Bağlar’da 180 polisle narkotik uygulaması

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 180 polisle uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Bağlarda 180 polisle narkotik uygulaması

07 Mart 2018 17:24
Bağlar’da 180 polisle narkotik uygulaması - Tıkla İzle

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik Bağlar ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 180 polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamada, 425 şahsın Genel Bilgi Taraması yapılırken 54 iş yeri kontrol edildi. 

Uygulama sonucunda 45 gram toz esrar, 185 gram kubar esrar, 2 gram plak esrar ve 2 adet extacy hap ele geçirilirken, şüpheli 3 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan, 2 şahsa da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tahkikat düzenlendi. 

 

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