Merkez Bağlar ilçesinde Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri binalarının içerisinde bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek binasına 4 Kasım’da sabah saatlerinde patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 2’si polis, 11 kişi şehit oldu, 100’ün üzerinde kişi de yaralandı. Patlamada, bölgede bulunan birçok bina ve araç da zarar gördü. Patlamanın ardından valiliğin talimatıyla başlatılan hasar tespit çalışmalarının yüzde 67’si tamamlandı. Buna göre, bölgedeki 9 bina ve 184 dairenin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. İçerisinde 48 dairenin bulunduğu 2 binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

233 esnafa yardım

Patlamada, işyeri ve ürünleri zarar gören 233 esnafa ödenmek üzere Bağlar Kaymakamlığı’na 757 bin 79 TL gönderildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da 213 haneye 107 bin 500 TL yardım yapıldı. Evi dışında kalacak hiçbir yeri olmayan 10 aile de valilik tarafından çeşitli otellerde misafir edildi.

Bölgedeki okullar da zarar gördü

Patlama sonrasında bölgede bulunan 700. Yıl Ortaokulu, Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu, Mesut Yılmaz Ortaokulu ve Namık Kemal Mesleki ve Teknik Lisesi’nde yapılan incelemelerde 102 derslikte hasar olduğu tespit edildi. Onarım için çalışmalar başlarken, okullarda eğitim-öğretim kesintisiz olarak devam ediyor.

Psikolojik destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde oluşturulan kriz masası ise, 10 ekip halinde 30 uzmanla psikososyal destek çalışmalarına başladı. Bağlar Sosyal Hizmet Müdürlüğü’nde eğitim, sağlık ve barınma gibi konuların analizi yapılarak, vatandaşların ihtiyaç ve sorunları ilgili kurumlara aktarılıyor.

“Korkudan içeri giremiyoruz”

Mermer atölyesi işleten Abdulmuttalip Tunç, malzeme olarak hiçbir şeylerinin kalmadığını belirterek mağdur olduklarını ifade etti. Binanın hasarlı olduğunu ve içeri girmeye korktuklarını kaydeden Tunç, “Hasar tespiti için geldiler. Herkes bir şey söylüyor. Elinde defter gördüğümüz adamların ardında geziyoruz. Bir umut belki bir şeyler yapılır diye. Tahmini 20-25 milyar zararım var. İnsanlar çok mağdur. Korkudan binadan içeri de giremiyoruz. Kirişlerimiz çatlak” dedi.

“Ev sahipleri biraz daha vicdanlı olsun”

Kiracı olan Enver Parçacı ise ev sahiplerinin biraz daha vicdanlı olmalarını istedi. Kiracı olarak kaldığı evin hasar görmesi nedeniyle başka yere taşınan Parçacı, “Kış ağzı ev sahiplerinden biraz daha vicdani davranıp kiraların hakkı neyse alınsın ama 500 TL’den Bin TL’ye çıkmasın. Burada 500 TL’ye kalıyordum gittiğim yerde 800 TL’ye kiraladım” diye konuştu.

Aydın Yorat - Emrah Kızıl