200 trafonun hasar gördüğü patlamanın ardından bir kriz masası kuran Dicle Elektrik Dağıtım, kısa sürede gerekli onarımları yaparak, bu mahallelerin tümüne 24 saat içerisinde elektrik vermeyi başardı. Enerji şirketi, daha önce de başta Sur ilçesi olmak üzere Silvan, Nusaybin, Cizre gibi olayların yaşandığı birçok yerleşim yerinde zamanında yaptığı çalışmalar ile halkın takdirini toplamıştı.

Geçtiğimiz Cuma günü Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü olarak kullanılan Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına bomba yüklü araç ile düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmiş, 100’ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. Çevredeki tüm binaları adeta harabeye çeviren patlamada, Şeyh Şamil, Mevlana Halit, 5 Nisan mahalleleri ile Selahattin Eyyubi ve Medine Bulvarı’nın elektrik altyapısı da ciddi biçimde zarar gördü.

200 trafo zarar gördü

Bu mahallelere enerji sağlayan yüksek gerilim hatları da patlamadan zarar görürken, Dicle Elektrik Dağıtım ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre bahse konu mahalle ve bulvarlara enerji sağlayan 200 trafo devre dışı kaldı. Patlamanın şiddeti ile yüzlerce metre iletken kablo koparken, çok sayıda aydınlatma lambası ve izolatör ise kırıldı. Patlamanın oldukça geniş bir alanda enerji altyapısını etkilemesi üzerine Dicle Elektrik tarafından hemen bir kriz masası oluşturularak, arıza onarım ekipleri belli bir plan çerçevesinde bu bölgeye yönlendirildi.

İlk gün 185 trafo değişti

Emniyet olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yapması nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım arıza onarım ekiplerinin patlamanın yaşandığı yerde çalışma yapmasına ilk gün izin verilmedi. Bunun üzerine enerji şirketine bağlı ekipler, çevre cadde ve sokaklarda bulunan hasarlı trafoları onarmaya, kopan iletkenleri yenileyerek, aydınlatma lambaları ve izolatörleri değiştirmeye başladı. Akşam saatlerine kadar 185 trafo ya değiştirildi ya da onarıldıktan sonra, patlamadan etkilenen yerlerin büyük bir kısmına yeniden elektrik verildi.

Enerjisiz yer kalmadı

Olay yeri inceleme ekiplerinin geç saatlere kadar süren çalışmasının sona ermesinin ardından patlamanın yaşandığı yere de giren Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, geceyi karanlıkta geçiren Şeyh Şamil, Mevlana Halit, 5 Nisan mahallelerine bağlı bazı sokaklara da kısa sürede enerji verdi. Patlama sonrası karanlıkta kalan ve Dicle Elektrik Dağıtım ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda kısa sürede yeniden elektriğe kavuşan vatandaşlar ise enerji şirketine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.