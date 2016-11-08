Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde içerisinde Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek binasına 3 ton bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının şiddeti, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yöresel kıyafet ve gelinlik satışı yapılan iş yerinde, patlamanın etkisiyle camların yerle bir olduğu ve kıyafetlerin sağa sola saçıldığı görüldü.

Patlamada, 2’si polis, 11 kişi şehit olmuş, 100’ün üzerinde kişi de yaralanmıştı.

Burak Emek

DİYARBAKIR