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Bağlar'daki patlamanın şiddeti iş yeri kamerasına yansıdı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ek binasına bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının şiddeti bir iş yerini güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Bağlardaki patlamanın şiddeti iş yeri kamerasına yansıdı

08 Kasım 2016 10:45
Bağlar'daki patlamanın şiddeti iş yeri kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde içerisinde Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek binasına 3 ton bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının şiddeti, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yöresel kıyafet ve gelinlik satışı yapılan iş yerinde, patlamanın etkisiyle camların yerle bir olduğu ve kıyafetlerin sağa sola saçıldığı görüldü. 

Patlamada, 2’si polis, 11 kişi şehit olmuş, 100’ün üzerinde kişi de yaralanmıştı.  

Burak Emek
DİYARBAKIR 


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