21 ülkeden toplam 29 stadyumun aday gösterildiği ‘Yılın Stadyumu’ ödüllerine Bahadır Kul Mimarlık tarafından tasarlanan 2016 yılında inşaatları tamamlanıp hizmete açılan Sivas Arena, Yeni Eskişehir Stadyumu ve Irak’ta inşa edilen Kerbela Stadyumu'nun da aday gösterildiği bildirildi. 29 aday stadyum içerisinde üç stadyum tasarımıyla bulunmanın kendilerini gururlandırdığını söyleyen Mimar Bahadır Kul, Türkiye için bu adaylıkların çok önemli olduğunu belirtti.

Kul, yarışmanın halk oylamasının 3 Mart 2017'ye kadar süreceğini belirterek "Jüri oylamasında da ünlü mimarların seçimi ile değerlendirme yapılacak. Her iki kategorideki kazananlar 6 Mart Jüri Oylaması ve 7 Mart Halk oylaması ilan edilecek. stadiumdb.com sitesi üzerinden oylama işlemini takip edebilir ve oy verebilir” diye konuştu.