Bahar yaşamak istiyor

Hakkari’ye 35 kilometre uzaklıktaki Doğanyurt köyünün 5 hanelik Bağlar mezrasında ikamet eden 16 nüfuslu Salim ailesinin 14 yaşındaki kızları Bahar Salim, geçirdiği rahatsızlık sonucu her iki böbreği çalışamaz duruma geldi. Kırıkdağ Köyü Şehit Yarbay Mesut Koru İlköğretim Okulu 8. sınıfta okuyan ve rahatsızlığı nedeniyle okulu da bırakmak zorunda kalan Bahar Salim, yaşamak istediğini belirterek, tedavi veya böbrek nakli olması halinde eski yaşamını dönebileceğini söyledi. Bahar Salim, “Babam emekli güvenlik korucusudur. 16 nüfusa bakıyor. Kendi imkanlarıyla iki defa Ankara’ya, ayda iki defa da Van’a tedaviye gidiyorum. Her iki böbreğim yüzde 18 çalışıyor. Rahatsızlığım nedeniyle de okulu bırakmak zorunda kaldım. Diyaliz ünitesi ile yaşamak istemiyorum. Ne olur beni kurtarın, yaşamak istiyorum. Okuluma gitmek istiyorum. Tüm Türkiye’ye sesleniyorum, ne olur bana yardım edin” diye konuştu.

“KIZIM DAHA ÇOCUK, ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM”

Emekli güvenlik korucusu Osman Salim ise maddi imkansızlıklar nedeniyle kızını tedavi edememenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Salim, “Bir ara Hakkari Valiliği, Van için bize destekte bulundu. Ancak iki defa Ankara, her ayın 15’inde ise Van iline tedaviye götürüyorum kızımı. Kızımın böbrekleri iflas etmiş durumda ve ölümü bekliyor. Ya iyi bir tedavi ya da böbrek nakli olması gerekir. Ailemizde herkes hasta olduğu için böbreklerimiz de uyuşmuyor. Bir böbrek bulunsa kızım kurtulacak. Kızım daha çocuk, ölmesini istemiyorum. Ne olur yardım edin” şeklinde konuştu.

Böbrek hastası Bahar Salim’in sınıf arkadaşları ise arkadaşlarının önceden okula geldiğini belirterek, şimdi böbrekleri tükendiği için okulu bıraktığını söylediler. Öğrenciler, “Ne olur Bahar bizimle okula geri gelsin. Okula gelmesini çok istiyoruz. Bizimle oyun oynamasını istiyoruz. Okusun, bir meslek sahibi olsun. Arkadaşımız Bahar için çok üzülüyoruz. Bütün Türkiye’ye sesleniyorum, Bahar’ın kurtulması için bir şey yapsınlar” dediler.

Feyzullah Taş