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Baharat kullanırken bir kez daha düşünün

Kış aylarının vazgeçilmezi baharatlardan lezzetli karışımlar hazırlarken dikkat edilmesi gerektiğini belirten Gıda Uzmanı Adnan Beder, gramajların çok önemli olduğuna ve her baharatın hammaddesinin birbiriyle uyuşmadığını söyleyerek uyardı.


17 Aralık 2016 08:51

 

Avrupa’nın reçetelerini Türkiye’ye getirdi
Baharat kullanımı özellikle vücut direncinin azaldığı ve soğuk havaların etkili olduğu kış aylarında daha çok artarken, DBS Devtat Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Beder, Avrupa’nın Ar-Ge çalışmaları sonucu oluşturduğu sağlıklı baharat karışım reçetelerini Türkiye’ye getirdi. Her biri ayrı sağlık deposu baharatlardan karışım hazırlarken katılan gramajların çok önemli olduğunu ifade eden Beder, her baharatın birbiriyle uyuşmadığını dile getirerek, "Her baharat birbiriyle uyuşmayabiliyor. Karışım hazırlarken birbirine zıt kullanılan baharatlar fayda sağlamaya çalışırken kişiye zarar verebilir" dedi.

"Kafanıza göre karışım hazırlamayın"
Uzun yıllar Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da baharat üzerine çalışmalar yaparak satışa sunan Gıda Uzmanı Adnan Beder, "30 senelik tecrübeme dayanarak söylüyorum ki kafanıza göre karışım hazırlamayınız. 30 gram tarçın, 20 gram zencefil gibi tariflerle reçete hazırlanmalıdır. Avrupa’da uzun uğraşlar sonucu, baharatların hepsinin araştırmaları ile Ar-Ge çalışmaları yapılıyor ve bu o kadar önemli ki. Örneğin tam gramajı yerine fazla tarçın ya da muskat kullandığınızda bu size zarar verebilir. Ayrıca bazı baharatlardaki hammadeler birbiriyle uyuşmuyor. Onun için sağlık açısından gıda kodeksinden geçerek bakteriyel açısından da bakarak bir reçeteyi oluşturuyorlar. Bizim yaptığımız reçeteler de Avrupa’dan gelen reçetelerdir" diye konuştu.

"Yemek kapağını açıp baharatı kavanozla dökmeyin"
Uzun ve sağlıklı yaşamak için baharat tüketiminin önemli olduğunu dile getiren Beder, baharatların doğru kullanıldığında kanserden kalp hastalıklarına, beynin fonksiyonlarının artırılmasından kalori yakmaya kadar pek çok faydası olacağını söyledi.
Öte yandan baharatların sağlıklı bir şekilde saklanmasının da büyük önem taşıdığını kaydeden Beder, yemek kapaklarının açılıp kavanozla baharatların dökülmemesi gerektiğini, bu durumda kalan baharatların nemden etkilenerek zarar görebileceğini de sözlerine ekledi. 

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri

Etiketler: baharat


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