"Baharda ışıldayan bir cilde sahip olmak için yüz temizliğini aksatmayın"

Hisar Intercontinental Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Funda Ataman, özellikle kış mevsimi sonrasında cilt bakımının nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi. Ataman, "Bahar aylarına girdiğimiz bugünlerde ruhen ve bedenen yenilenme ihtiyacı hisseden cilt, kış mevsimi boyunca soğuktan yıprandığı ve solduğu için zamanla parlaklığını kaybedebiliyor. Cildin yeniden parlaklık kazanması için düzenli temizlemek ve sağlıklı beslenmek gerekiyor" dedi.

"Yüzünüzü düzenli olarak her gün temizleyin"

Yüzü düzenli olarak her gün temizlemenin önemli olduğunu vurgulayan Ataman, "Temizleme, üç aşamalı cilt bakım rutininin ilk bölümüdür. Yüz, çevreyle doğrudan temas ettiğinden iyi temizlemeniz çok önemlidir. Her gün sizin farkına bile varmadığınız dışarıdan yüzünüze yapışan bir sürü kir vardır. Bu kirleri temizlemek için bir krem ya da köpük esaslı yüz temizleyici kullanabilirsiniz. Cildiniz yağlıysa, köpük veya jel bazlı bir temizleyici kullanın. Yüzünüzün günde iki kez temizlenmesi, toniklenmesi ve nemlendirilmesi gerekir, bu nedenle en iyi sonuç için bu üç aşamalı bakımı sabah ve akşam uygulayın. Tonik, cilt bakım rutinin ikinci kısmıdır. Tonik, gözenekleri sıkılaştırarak, gözeneklerin içine daha az kir birikmesini sağlar. Cildinizin türüne uygun ve hafif tonikler kullanmayı unutmayın. Yanlış veya sert tonik seçimi cildinize zarar verir" diye konuştu.

"Güneş kremi mutlaka kullanın"

Cildi yeterli miktarda nemlendirmek gerektiğini aktaran Dr. Ataman, "Bu, günlük cilt bakım programındaki son adımdır. İlk iki basamağı tamamladıktan sonra cildi nemlendirerek, orijinal nemini muhafaza etmesine ve cildinizi daha yumuşak hale getirmenizi sağlar. Günlük cilt bakım rutininizi, cildinize uyan ürünleri kullanarak her gün uygularsanız, cildiniz de bahar tazeliğinde olacaktır. Mart-Nisan güneşleri de yaz aylarındaki güneş kadar zararlı olabilir. Bu nedenle etkilerini mümkün olduğunca engellemek için güneş kremi kullanmak çok önemlidir.Güneş kremi satın alırken, içinde yüksek bir SPF'ye sahip iyi bir ürün kullandığınızdan emin olun. Cildinize güneşten koruma sağlamak için en az SPF 30 almaya özen gösterin. Belirli aralıklarla cilt bakım merkezlerine giderek yüz masajı ve siyah nokta temizleme işlemi yaptırabilirsiniz. Yüz masajı yüzünüzü gerer ve daha sağlıklı ve taze görünmesini sağlar" ifadelerini kullandı.

"Makyajı hafifletin"

Baharın tazelik zamanı olduğunu yüz ve çevresinde aşırı makyaj yapmayı bırakmak gerektiğini belirten Dr. Ataman,"Ağır makyaj yerine daha hafif ürünlerle bahar tazeliğini ve doğallığını tercih edin. Aşırı makyaj zamanda gözenekleri tıkayarak cildin nefes almasını zorlaştırır. Kışın soğuktan çatlayan cilt için yoğun krem ve nemlendiriciler kullanılır. Fakat ürün tercihimiz bahar aylarıyla birlikte değişmelidir. İlkbaharın hafif havasıyla beraber, hafif, yağsız nemlendiriciler, gece kremleri ve vücut losyonları tercih edilmelidir" diye konuştu.

"Sağlıklı beslenin"

Sağlıklı bir diyetin, mevsim ne olursa olsun cildin bakımında çok önemli bir rol oynadığının altını çizen Dr. Ataman, "Bu yüzden diyet cilt bakımının bir parçasıdır. Midenizde neler olup bittiği yüzünüze yansıyabilir. Bu nedenle sindirim sistemi düzgün çalışmıyorsa, besin ögeleri bakımından zengin yiyecekleri yemeye başlayın ve zararlı yiyeceklerden kaçının" uyarısında bulundu.