Ülke genelinde etkili olan soğuk havalar Bodrum'da da Kuzeyden esen sert rüzgarla birlikte kendini hissettirirken, baharın ve sıcak havaların müjdecisi papatyalar kendini göstermeye başladı. Karaova bölgesinde papatyalar kırları süslemeye başlarken, badem ağaçları da çiçek açtı. Bodrum'un eşssiz güzellikteki bölgelerinden biri olan Mazı'da da bahar renkleri kendini göstermeye başladı. Mazı'ya gelenler doğanın güzellikleri karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor.

Bodrum'da etkili olan soğuk havanın Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerine dönmesi de bekleniyor.

Eren Ayhan