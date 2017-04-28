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Baharın müjdecisi gelincik çiçekleri Güneydoğu’yu kızıla boyadı

Baharın müjdecisi gelincik çiçekleri Güneydoğu’yu kızıla boyarken, bazı bölgelerde 3 farklı renkte görülen gelincikler renk cümbüşü oluşturuyor.

Baharın müjdecisi gelincik çiçekleri Güneydoğuyu kızıla boyadı

28 Nisan 2017 12:27

Güneydoğu Bölgesi'nde havanın ısınmasıyla birlikte boş arazilerdeki gelincikler çiçek açtı. Genelde kırmızı renkte çiçek açan gelincikler binlerce dönüm araziyi kızıla boyadı. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde de baharla birlikte boş arazilerdeki gelincikler çiçek açtı. Kırmızı, beyaz ve sarı renkteki gelincikler, ilçeyi adeta kızıla boyadı. 1. Dünya Savaşı'nın en önemli sembolleri arasında gösterilen gelincik çiçeğinin Türkiye’deki bazı bölgelerde şerbeti yapılıp içilirken, görselliği ile de muhteşem görüntüler oluşturuyor.

Viranşehir'de renk cümbüşü

Viranşehir ilçesinde onlarca dönüm arazide farklı renklerde açan gelincikler rengarenk bir görüntü oluşturuyor. Bölgenin boz tepeleri, gelinciğin kırmızı, beyaz ve sarı renkteki çiçekleri ve yeşil yaprak bölümleri ile rengarenk oldu. Gelinciklerin yoğun olarak görüldüğü Viranşehir'e 17 kilometre uzaklıktaki Kargalı mevkisi ise eşsiz bir manzara sunuyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Emre Erkal, Viranşehir'in güzelliklerinin yeteri kadar tanıtılmadığını belirterek, “İlçe halkı bile bu doğal güzelliğinden haberdar değil. Antalya'da insan eli ile ekilen gelincik çiçeği ilçemizde doğal olarak yetişiyor. Yetkililerden bu doğa harikasının tüm dünyaya tanıtılması gerekiyor. Her mevsim meydana gelen bu manzaradan kimse mahrum edilmemelidir” dedi.

Mustafa Erkal isimli bir vatandaş ise tüm turistlerin fotoğraf makineleri ile bölgeye gelmelerini ve doğa harikasına şahitlik etmelerini istedi.

Enver Zencirci

Etiketler: gelincik çiçekleri, Güneydoğu


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