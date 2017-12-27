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Bahçe duvarını örerken akrep soktu

Şanlıurfa’da evinin bahçe duvarını örerken akrebin soktuğu vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Bahçe duvarını örerken akrep soktu

27 Aralık 2017 10:35

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Evinin bahçe duvarını ören Mehmet Ç., yaz ayında getirip dizdiği briketi kaldırdığında altından akrep çıktı. Akrebin sol ayak parmağından soktuğu Mehmet Ç. otomobille Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan vatandaş, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Mehmet Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şinasi İnan

 

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