Edinilen bilgiye göre olay, Bahçelievler Mahallesi’ndeki Elitez apartmanının boşluğunda meydana geldi. İddialara göre, yönetim toplantısından çıkan apartman sakini Volkan H., istinat duvarının üzerindeki toprak alana gelerek kazmaya başladı. Ayağındaki çizmelerle toprak alanda bahçe yapmaya çalışan talihsiz adam bir anda dengesini kaybetti.

Yaklaşık 3 metreden aşağıya düşen Volkan H., apartman boşluğunu geçip kendisini komşusunun balkonunda buldu. Belinden yaralanan talihsiz adamın imdadına balkonuna komşusu yetişti. Gürültüye koşan komşusu Volkan H.’yi balkonda görünce şaşkınlık yaşadı. Olayın şokuyla durumu sağlık ekiplerine haber veren komşusu talihsiz adama yardım etti.

Gürültüyle olay yerine koşan vatandaşlar da meraklı gözlerle yaşananları izledi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Volkan H., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

“Boşluğu nasıl geçmiş anlamadık”

Volkan H. ile bir süre önce apartman toplantısında görüştüklerini ifade eden 70 yaşındaki Sevim Gülay, “Orada kazarken duvarın dibinde aşağıya yuvarlanmış. Alt kat onun evi. Kenarda toprak yer var. Kazıp da bahçe gibi bir şeyler yapıyordu. Az önce toplantımız vardı. Toplantıdan kalktı geldi. Orada biraz anlaşamadı. Sonra da buraya gelip kazarken işte dengesini kaybedip yandaki binanın balkonuna düştü. Nasıl geçti onu anlamadık. Boşluk var boşluğa düşmedi de balkona düştü” diye konuştu.

Hastanede tedavisi süren Volkan H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ömer Tekcan - Onur Altındağ



