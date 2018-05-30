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Bahçeden erik yiyen jandarma para ve not bıraktı

Bilecik'te bahçesinden erik yiyen jandarmanın bıraktığı notu ve parayı bulan vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı. Olay nedeniyle duygulanan vatandaş, jandarmanın her zaman bahçesinden meyve yiyebileceğini, para da istemediğini söyledi.

Bahçeden erik yiyen jandarma para ve not bıraktı

30 Mayıs 2018 09:18

Bilecik merkez Deresakarı köyü yolu üzerindeki bahçesine giden Engin Yağcı isimli vatandaş, ağaçta asılı bir not ve bir miktar para buldu. "Abi hakkını helal et. Biraz eriklerden yedik. Bir miktar para bıraktık. Jandarma" notunu bulan Engin Yağcı, yaşananları İHA muhabirine anlattı.Yağcı, bahçede kiraz ve erik ağaçlarıyla uğraştığı sırada gözüne bir ağaçta sallanan poşetin çarptığını anlatarak, "Hemen gittim baktım ve içinde 10 lira 50 kuruş para ile bir not buldum. Notta 'Abi hakkını helal et. Biraz eriklerden yedik. Bir miktar para bıraktık. Jandarma' yazısını okuyunca duygulandım. Hemen altında yazılı telefon numarasını aradım. Arkadaşlara her zaman bahçeden erik ve kiraz yiyebileceklerini söyledim. Para da bırakmamalarını istedim. Çünkü askerler bu civarda devamlı devriye atarak hem bahçemizi hem malımızı hem de bizleri koruyor. Onların bize borcu olmaz. Her zaman gelip yesinler" dedi.  

Cem Kaan Toka

Etiketler: bilecik

 

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