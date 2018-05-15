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Bahçelere kaya yağdı

Erzurum’un Narman ilçesinde etkili olan yağmurun ardından dağdan kopan kayalar, 100 dönümlük araziyi kullanılamaz hale getirdi. Mahallenin enerji nakil hatlarının geçtiği dört direk devrilirken, mahalle sakinleri 2 gün boyunca elektriksiz kaldı.

Bahçelere kaya yağdı

15 Mayıs 2018 17:06
Bahçelere kaya yağdı - Tıkla İzle

Narman ilçesine bağlı Alabalık Mahallesi’nin bir kilometre aşağısında kuzey denilen mevkiden yağışların ardından kopan dev kayalar 100 dönüme yakın bahçeyi kullanılmaz hale getirdi. Alabalık Mahallesi sakinleri daha önce birçok kez dilekçe verdiklerini belirterek, "Kayalar uçacak, önlem alınsın diye birkaç kez dilekçe ile müracaat ettik. Ama bizi kimse dinlemedi, önlem almadılar. Şimdi bahçelerimiz tamamen kullanılmaz hale geldi, yetkilerden yardım istiyoruz. Bu kayaları buradan kaldırmaya bizim gücümüz yetmez" diye konuştu.

"YİNE TAŞ GELME TEHLİKESİ VAR" 

Alabalık Mahallesi sakinlerinden İsmail Hakkı Avcı her yağmur yağdığında büyük endişe yaşadıklarını anlatırken "Sonunda aşırı yağan yağmurlardan dolayı heyelan oldu. Kayalar arazimizi doldurdu. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi. Zemine Doğar isimli vatandaş ise "Taşlar yıllardır biraz biraz geliyordu. Ama şimdi dağdan kopup geldi. Arazimizi doldurdu, ağaçlarımızı kırdı. Zararımız çok fazla. Yine taş gelme tehlikesi var. Can güvenliğimiz yok" derken Dursun Murat Avcı da, "Gördüğünüz üzere bu kayalar dağdan geldi. Arazimizi tamamen kapattı. Başka arazimiz yok. Geçim kaynağımızda bu araziden ürettiklerimiz. Biz devletin hangi kurumuna başvurduysak, bir sonuç alamadık. Hep geri çevirdiler. Bir an evvel bu kayaların temizlenmesini istiyoruz. Bu sesimizi lütfen Cumhurbaşkanımıza duyurun" şeklinde konuştu.  

 

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