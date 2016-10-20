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Bahçeli, 10 ilçe başkanını daha görevden aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalif adayları destekleyen 10 İlçe Başkanını gece yarısı verdiği talimatla görevden aldı.

Bahçeli, 10 ilçe başkanını daha görevden aldı

20 Ekim 2016 07:38

Milliyetçi Hareket Partisi'nde görevden almalar sürüyor. Son olarak gece yarısı imzaladığı kararla Aydın'da 10 ilçe başkanını görevden alan Genel Başkan Devlet Bahçeli, teşkilatlarda değişime gitti.

Bahçeli'nin imzaladığı karara göre, Aydın'da Meral Akşener'i destekleyen 10 muhalif İlçe Başkanı görevden alınarak, teşkilatlara yeni isimler atandı. Yaklaşık 30 ilden büyük olan Nazilli’de Kürşat Engin Özcan’ın yerine Adnan Dönmez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alınan ilçe başkanlarının yerine şu isimler atandı: Adnan Dönmez-Nazilli, Yüksel Güngördü Buharkent, Fikret Onursal-Kuyucak, Tevfik Uskut-Bozdoğan, Tolga Burhaniye Sultanhisar, Kamil Ak Çine, Gökhan Kurt Karacasu, İsmail Yorgalı İncirliova, Turgay Ulutaş Germencik, Veysel Öztürk ise Söke ilçe başkanı oldu.

Yeni atanan ilçe başkanlarının yetki belgelerini alarak, resmi olarak bu hafta görevlerine başlamaları bekleniyor. 

Veysel Karahan

Etiketler: devlet bahçeli, MHP Genel Başkanı


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