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Bahçeli: 'Afrin ve Münbiç çayla şeker gibidir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin'den sonra Münbiç'e de operasyon yapılmasına ilişkin, "Durum çayla şeker gibidir, ikisi bir arada olursa keyifli olur" dedi.

Bahçeli: Afrin ve Münbiç çayla şeker gibidir

21 Ocak 2018 12:41
Bahçeli: 'Afrin ve Münbiç çayla şeker gibidir' - Tıkla İzle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam kampında gerçekleştirdiği MYK toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemin ana konusu Afrin'in bölücü terör örgütlerinden temizlenmesine yönelik dün resmi olarak başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu'ydu. Operasyona yönelik dün Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'la görüşmesinin detayları sorulan Bahçeli, "Başbakanımız operasyonun amacını net olarak ifade etmiştir. Onun ifadesiyle yetinmek gerekir, başka yorum eklemeyelim" şeklinde konuştu.
Afrin'den sonra Münbiç'e de operasyon yapılmasına ilişkin görüşleri sorulan Bahçeli konuyu, "Durum çayla şeker gibidir, çay ayrı, şeker ayrı olursa bir anlamı olmaz. İkisi bir arada olursa keyifli olur" şeklinde yorumladı.
Bahçeli, ittifak komisyonu toplantıları ve takvimine ilişkin, "Komisyonun değerli üyeleri toplantılarını yapmıştır. Takvim üzerinde bazı prensiplere ulaşmışlardır, çok da uzun sürmeyeceği görüşündeyim" değerlendirmesinde bulundu.  

Yağmur Yıldız
 

 

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