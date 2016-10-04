MHP lideri Bahçeli, partisinin Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli, önlerinde çetrefilli, güçlük ve zorluklarla dolu bir gündem olduğunu söyleyerek, "Biliyoruz ki Meclisi samimiyetle çalışan, sorunlara kalıcı çözümler üreten, millet ve memleket aşkıyla yanıp tutuşan vekilleri olan ülkenin Allah’ın izniyle sırtı yere gelmez, getirmeye de kimsenin gücü yetmez. TBMM tıpkı Milli Mücadele yıllarında sergilemiş olduğu ruh ve asaletle, Türkiye’nin makus tarihini aşacak yegane kudrettir. İlk Meclisin muhterem üyeleri isli gaz lambalarıyla güç bela aydınlanarak aziz Türk vatanını karanlıktan çekip çıkarmışlardı. Saç sobayla zar zor ısınsalar da milleti esaretin ayazında bırakmamışlardı. Okullardan getirilen sıralarda oturmuşlar, kısıtlı imkanlarla çarpışmışlardır. Darlık yaygın, düşman kavi, yokluk çok, para yok ne yapalım dememişler, bahanelere sığınmamışlardır. Demem odur ki, Büyük Millet Meclisi yedi düvelle boğuşmuş, buna rağmen engel tanımamış, saldırılara takılmamış, kurtuluşunun destanını fedakarlık mürekkebiyle yazmıştır. Çünkü arkasına büyük Türk milletinin dua ve desteğini almıştır" ifadelerini kullandı.

"ZANNETTİLER Kİ KORKACAĞIZ"

"Demokrasi düşmanları, Türkiye’ye kefen biçme heveslerinde olan hain odaklar TBMM açık ve aktif olduğu sürece amaçlarına ulaşamayacaklardır" diyen Bahçeli şunları kaydetti:

"Türk milletinin muhterem temsilcileri, egemenliğin asıl sahibinin emanetine leke sürdürmeyecek kadar cesur ve dik duruşlu olmak durumundadır. Hamdolsun ki, parti ayırımı yapmaksızın tüm milletvekillerimizle bu hasleti görmekten, bu tavizsiz duruşu şahit olmaktan iftihar ediyor, sizleri ve diğer arkadaşlarımı kutluyorum. 15 Temmuz’da Gazi Meclisimizin tepesinde uçaklar uçurup, helikopter gezdirenler ağır silahlarla ve bombalarla saldırmalarının bedellerini elbette ödeyeceklerdir. İhanet ve cinayet hiçbir teröristin yanına kalmamalıdır. TBMM’nin bombalanmasını, taranması ve topyekun suikasta uğraması yakın tarihin en soysuz, alçak, en aşağılık eylemi olarak kayıtlara geçmiştir. Zannettiler ki korkacağız. Beklediler ki boyun eğeceğiz. Şükürler olsun ki, Türk milleti korkmaz, korkuluklara, korkunç oyunlara pabuç bırakmaz."