Bahçeli: 'Biz bu hain lobisini biliyoruz'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin güçlenmesi şöyle dursun, varlığının bile iç ve dış nifak çevrelerini rahatsız ettiğini vurgulayarak, "Bu rahatsızlık ve memnuniyetsizlik sonucudur ki, tuzak ve komplolar kurulmakta, kara kampanyalar ardı arkasına tertip ve tahkim edilmektedir. Elbette Türk milleti düşmanca tavır ve davranışların farkında ve bilincindedir. Türkiye’nin sorun ve sıkıntılarını berrak bir zihin, temiz bir mizaç, samimi ve adanmış milli bir yürekle okuyup, anlayıp, anlatıp nihayetinde de tümden ortadan kaldırmak durumundayız. Çünkü Türkiye ile uğraşmak ihanet borsasında karlı bir yatırım olduğundan bundan pay kapmak, parsa toplamak maksadıyla çok sayıda hain sıraya girmiş haldedir. Biz bu hain lobisini biliyoruz. Biz bu Türk ve Türkiye hasımlarının amaçlarını, kullandıkları araçları arkalarında duran karanlık yüzleri görüyoruz. Ülkemizin önü kesilmek isteniyor. Milletimizin ömrü kısaltılmak isteniyor. Milli bekamız üstü küllenmek, Türk vatanının bahtı kapatılmak isteniyor. Bitkin, bezgin ve iç bunalıma hapsolmuş bir Türkiye bekleniyor. Karşınızdaki tehditlerin cesamet ve cüretinde bırakınız azalmayı devamlı artış, tırmanış söz konusudur" şeklinde konuştu.

"Terörle mücadelenin çok etkin, çok acımasız, çok kararlı ve milli güç unsurlarının çok yoğun katılımıyla icra ve devamı şarttır"

Bahçeli, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Bugünkü ortam ve süreçte Türkiye’nin önünde 5 aşamalı ve birbiriyle bağlantılı gündemi vardır. Bunların üstesinden gelmek artık milli sorumluluktur. Birinci ve öncelikli olarak; terörle mücadelenin çok etkin, çok acımasız, çok kararlı ve milli güç unsurlarının çok yoğun katılımıyla icra ve devamı şarttır. İkinci gündem maddesi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine istikrar içinde geçebilmek amacıyla uyum yasalarının uzlaşmayla çıkarılması, devlet ve toplum hayatının yeni sisteme yönelik uyarlama ve ayar işlemlerinin yapılmasıdır. Üçüncü ve ilk iki gündem konusuyla eş zamanlı olarak gecikmiş, ihmale uğramış, vatandaşlarımızın umutla beklediği sosyal, ekonomik iyileştirmeleri ve yapısal reformları acilen hayata geçirmektir. Dördüncü gündem maddesi ise dış politikadan kaynaklanan zincirleme açmaz ve kördüğümlerdir. Avrupa Birliği ile ilişkiler yay gibi gerilmiştir ve kopma an meselesidir. Türkiye yalnızlığa itilmekte, aleyhimize kurulan cephe sürekli milli onurumuzu incitmektedir."

"Avrupa’nın Türkiye’ye şaşı bakışı, kuşkulu, samimiyetsiz ve ön yargılı duruşu her açıdan ibretlik, her anlamda ikiyüzlülüktür"

"25 Nisan 2017’de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nun 'Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi' konulu oturumunda ülkemizin siyasi denetim sürecine dahil edilme kararı alınması skandal niteliktedir" diyen Bahçeli, "Avrupa’nın Türkiye’ye şaşı bakışı, kuşkulu, samimiyetsiz ve ön yargılı duruşu her açıdan ibretlik, her anlamda ikiyüzlülüktür. Tarihsel mirasımıza, egemenlik haklarımıza, beka mücadelemize hadi destek vermelerinden geçtik, saygı duymak mecburiyeti olan Avrupa ülkelerinin kronik ve katılaşmış Türkiye karşıtı tavırları kabul edilemez noktadadır. Türk milleti tahakküm altına alınamaz. Aba altından sopa göstererek Türkiye’ye parmak sallamak hiç kimsenin harcı olamaz. Terör örgütlerine kucak açan, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünü gözardı ederek ülkemizi karalayan, demokrasi ve özgürlük alanında çoktan dibi boylayan Avrupa önce kendi işine bakmalı, kendi derdine yanmalıdır. Ne zaman Türkiye zarar görse, zora girse alkışlayanlar Avrupa’dadır. Ne zaman milli güvenliğimiz için gerekli mücadele ruhu doğsa arıza çıkaranlar da Avrupa’dadır. İnsan hakları diyorlar, oysa insanlığı hiç bilmiyorlar. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünden bahsediyorlar, ne var ki sadece haçlı emellerinin üstün gelmesi için çırpınıyorlar" ifadelerini kullandı.

Pelin Üzek - İbrahim Berat Yılmaz