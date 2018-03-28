Bahçeli: Boş boş konuşma Ege’nin dibine bak

Meclis’te Grup Toplantısı’nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, “Ege’de sıcak temas oluşturan kendi ayağına kurşun sıkar” ifadelerine çok sert cevap verdi. AB’nin hem Akdeniz hem de Ege’de Yunan taraftarlığı yaptığını belirten Bahçeli, şunları söyledi: Fırsatçılık yapan Yunanistan Başbakanı Çipras kaleyi boş zannetmiş olacak ki, açmış ağzını yummuş gözünü, ne alırsam kâr mantığına düşe kalka gömülmüştür. Bu zat Brüksel’deki AB zirvesi sonrası, Türkiye’nin Ege’de sıcak temas oluşturmak istediğini yüzü kızarmadan dile getirmiş, sabrımızı test etmeye kalkışmıştır.

BU NE CÜRET

Üstelik böyle bir sıcak temas sağlayacak olanın kendi ayağına kurşun sıkmış olacağını söyleyerek, Türkiye’ye aba altından sopa göstermeye cüret etmiştir. Ayağına kim kurşun sıkar bilemeyiz, ama geçmişte nereye ve kimlerin göğsüne millî onurun, kurtuluş şuurunun kurşun sıktığını dünya âlem bilmekte, denizin dibi bugünkü boş konuşanların dedeleriyle dolup taşmaktadır. Türkiye, Akdeniz ve Ege’deki kanunsuz ve korsan faaliyetleri sineye çekecek, olağan kabul edecek yeni yetme bir devlet değildir.

BİTİ KANLANMIŞ

Biti kanlanan, gaza gelen Yunanistan’ın Ege’de saldırgan bir tutum içine girerek Kardak ihtilafını yeniden kaşımaya başlaması beyhude bir çırpınıştır. Herkes aklını başına almalıdır. Türkiye’nin sinir uçlarına dokunan, hassasiyetleriyle oynayan, kuşatmaya heves eden kim olursa olsun sonuçlarına katlanmıştır, bundan sonra da katlanmaya mahkûmdur. Bu işin şakası yoktur. Hamdolsun, Barbaros Hayrettin Paşa ruhu henüz kaybolmamış, Akdeniz’i Türk gölü hâline getiren tarihi ve güçlü irade henüz sönmemiştir.

AB üyelik süreci, yılan hikayesine dönmekle kalmayan, taviz koparmaya, temellerimizi dinamitlemeye, tarihî emanetlerimizle oynamaya dayanan bir kapana, tuzağa, girdaba bürünmüştür. AB, her seferinde Türkiye’nin karşısına bariyerler dikmektedir. Türkiye millî onurun ayaklar altına alınmasına müsaade etmeyecektir.

KINASAN NE OLUR

AB Konseyi’nin, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki faaliyetlerini kınaması skandal, iflah olmaz bir Haçlı kafası olduğunun göstergesidir. Türkiye yasa dışı faaliyet içindeymiş... AB konseyi, bunu güçlü bir şekilde kınıyor, Rum yönetimi ve Yunanistan’la dayanışma içinde olduğunu ifade ediyormuş. AB’nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir. Buradan diyorum ki, kınasanız ne yazar, kınamasanız ne çıkar.

Amerika PKK’nın dostudur

“Tel Rifat’tan Sincar’a, Ayn El Arap’tan Kandil’e kadar adım adım, aşama aşama, köşe bucak teröristler bulunup yok edilmelidir. Terörle yaşamaya alışmayacağız. Tehlikeleri sineye çekmeyeceğiz. Tehditleri olağan görmeyeceğiz. Türkiye bu hain hesapları boş çıkarmaya azimlidir, kararlıdır, buna da gücü yetecektir. Ancak, bu konuda PKK/PYD’nin en büyük destekçisi, ne yazıktır ki dost ve müttefik bildiğimiz ABD’dir. Amerika PKK/PYD teröristleriyle stratejik ortaklık yapmakta, bu hainleri silahlandırmakta, bu bölgelerde terör ordusu kurmaya çalışmakta, PKK/PYD’nin emellerine hizmet etmektedir. Kontrollü istikrarsızlık ABD’nin bölgedeki stratejik tercihidir. Türkiye’nin itibarını sarsmak, istikrarını bozmak, tecrit ederek yalnızlığa itmek için ihanet cephesi açanlar, inançla söylüyorum ki hesapları kursaklarında kalarak, yine kaybedeceklerdir. Unutmayın ki yaşayacaksak adam gibi yaşayalım. Öleceksek de adam gibi ölelim. Var olacaksak tam bağımsız kalalım.”

Türkiye Gazetesi