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Bahçeli, 'DEAŞ'ın 2 Türk askerini yaktığı iddialarına' ilişkin konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sosyal medyada dolaştırılan ve iki askerimizin yakıldığını gösteren vahşet temalı video eğer doğruysa, eğer bu canilik yapılmışsa IŞİD'in içte ve dışta tüm eli kanlı teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir" dedi.

Bahçeli, DEAŞın 2 Türk askerini yaktığı iddialarına ilişkin konuştu

24 Aralık 2016 13:48

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu 13'üncü Dönem Sertifika töreninde yaptığı konuşmada, DEAŞ'ın 2 Türk askerini yaktığı iddia edilen videoya ilişkin, "Sosyal medyada dolaştırılan ve iki askerimizin yakıldığını gösteren vahşet temalı video eğer doğruysa, eğer bu canilik yapılmışsa IŞİD'in içte ve dışta tüm eli kanlı teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir. El Bab şerefsiz zebanilerin tepesine yıkılmalı, alayı birden yakılmalıdır. Bu videonun gerçekle ilgisi var mıdır? IŞİD'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir? Milli vicdanda beliren şüphe ve merak derhal giderilmelidir. IŞİD'i ihmal edip Orta Doğu'ya salan karanlık ve kalleş küresel güç merkezleri dökülen kanlardan birinci derecede mesuldur. ABD'nin dış politikası zannederim yayılmacı ve kaos imalatçısı İngiliz aklı yönlendirmektedir" ifadelerini kullandı.  

Goncagül Özcan

Etiketler: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli


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