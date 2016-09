Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Twitter hesabından bir açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, “2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili dün çaldı ve milyonlarca öğrencimiz özlemlerine, sınıflarına, öğretmenlerine koştu. Okul bahçelerinde dün çiçekler açtı, neşe ve coşku yağmur olup yağdı, uzun ve yorucu bir maratonun ilk adımı böylece atıldı” ifadelerini kullandı.

“Doğrudan korkan diyalogdan kaçar”

Eğitim-öğretim hayatının bir milletin geleceğini aydınlatan meşale, ilim ve irfan yolunu açan, akıl ve ahlak yordamını gösteren bir kaynak olduğunu ifade eden Bahçeli, “Milli eğitim sisteminin pek çok açmaz ve sorunu vardır. Zira yaşadıklarımızın kökeninde bu sorununun önemli ve öncelikli bir payı egemendir. Eğitim çok boyutlu bir sürecin adıdır. Hoşgörü ve birlikte yaşamanın temelini inşa eder. Eğitim noksanlığı ise varlığımızın mezarını kazar. Her medeni millet kendi geçmişini bilir, buna göre yaşar. Modern olmak köksüz olmak değildir. Köksüzlük cehalet, dahası eğitimsizliktir. Bugün, siyasi ve ideolojik kamplaşmalar, taassup ve doğmalar, bölücü ve yıkıcı emeller yolumuz üzerine kurulmuş amansız tuzaklardır. Her krizin gerisinde, her anlaşmazlığın içinde, her çatışmanın merkezinde eğitimdeki ihmal ve inkârlar kuşağının bir yansıması hâkimdir. Doğrudan korkan diyalogdan kaçar. Namuslu ve sorumlu nesillerin yetişmesine kapalı duranlar nefislerine yenilenlerdir. Eğitim panzehirdir. Peşin hükümler, önyargılar, vicdanı dışlayan kararlar, milli ve manevi değerlerden uzak yorumlar milli eğitimdeki laçkalığın sonucudur. Hangi bunalımla sınanıyor, hangi gerilimde yoruluyorsak, zahmet edip eğitime kafa yormadığımızdandır. Eğitim, huzur ve kardeşlik sigortasıdır. Mesele az öğrendim çok bildim konusu değildir. Vicdanlı, ahlaklı, hamiyetli, sorumlu, milli düşünen nesiller yetişiyorsa aşı tutmuş demektir. 90 yılı aşkın süredir nasıl olmuştur da bir yanda yakıp yıkan, diğer yanda tutup onaran iki farklı cepheyi tedrisat sistemi üretmiştir? Hem katil hem kahraman; hem sadık hem satılık; hem vakarlı hem de vandal simalar aynı potadan ayrı ayrı da olsa nasıl çıkabilmişlerdir? Sıraların, yazı tahtalarının, öğrenen ve öğretenlerin bulunduğu alana okul diyoruz. Ama asıl mektebin gönüllerde olduğunu unutuyoruz. Düşünceye saygı, insan hakkına riayet, vatan ve millet sevdası öğrenilmez; idrak edilir. Mensubiyet şuuru fetihtir, onuru müjdeler. Bize alim gerekiyor gerekmesine de, ama önce memleketine, milletine adanmış yürekler, bununla erimiş feragat ehlileri lazımdır. Sonu gelmeyen merak, devamlı artan sevgi, ömür boyu çalışma, yalnızca bugünü değil geleceği kuşatan milli sorumluluk bizi payidar kılacaktır” dedi.

Bahçeli’nin açıklaması, “Sevgili öğrenciler, saygıdeğer öğretmenler, değerli veliler; tüm zorluklarına rağmen yeni eğitim ve öğretim yılı hepinize hayırlı olsun” temennisiyle son buldu.

Musa Erdoğan

ANKARA