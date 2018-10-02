Bahçeli: 'Hiç kimsenin, hiçbir oluşumun lütfuna, himmetine, hikmetine muhtaç değiliz'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM'de 27. dönem 2. yasama yılının ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada TBMM'nin yeni döneminin dün başladığını belirterek, "Bugün yasama yılının ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Yeni yasama yılının ülkemize, milletimize, demokrasimize , milletvekillerimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. TBMM'nin açık ve çalışır olması, seçilmiş vekillerin görevlerinin başında bulunması ülkemiz için büyük bir kazanç ve demokratik güçtür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen uygulamaya geçmesiyle Meclisimizin asli işlerini daha etkin yapacağına inanıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi; yarım asra ulaşan kadim ve köklü geçmişiyle, şerefli ve sembolleşmiş gücüyle Türk siyasetine değer aşılayan, Türkiye'ye hizmetle anıtlaşan milli gurur kaynağıdır. Siyasetimizin anlam ve ahengi; mücadelemizin temkin ve tutarlılığı; inançlarımızın haklılığı ve haysiyeti; ilkelerimizin muazzez ve meşruluğu; ülkülerimizin yücelik ve yüksekliği on yıllar boyunca çizgimizin kırılmadan muhafazasını sağlamıştır. Yüksünmeden yürüdük, şımarmadan, kırıklık yaşamadan yükseldik. Bu sayede milletimizin desteğiyle, duasıyla ve engin gönlünü kazanarak varlığımızı sürdürdük, TBMM'de temsilimizi devam ettirdik, ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yapamazlar dediler, yaptık. Başaramazlar dediler, başardık"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 24 Haziran 2018 Pazar günü, çok zorlu şartlarda yapılan bir seçimin ardından 50 milletvekiliyle Meclis'te grup kurma hakkını elde ettiğini söyleyen Bahçeli, "Yapamazlar dediler, yaptık. Başaramazlar dediler, başardık. Devrilir gider dediler, direndik, dirilişimizle kötü iddia sahiplerini ve iftiracı çevreleri mahcup ettik, maskaraya çevirdik. Onlar konuştu, biz inandık. Onlar atıp tuttu, biz milletimize güvendik. Anket şirketlerinin uydurmalarına kulaklarımızı tıkadık, ama hesaplaşacağımız günlerin geleceğine bilerek hazırlıklarımızı yaptık. Kiralık gazeteci ve sözde aydınların yalan ve algı oyunlarına göğüs gerdik. Yüzde 2-3 oy alırlar, erirler, çökerler, grup bile kuramazlar diye nifak ve dedikodu yayanları tek tek not aldık; sonra hepsine birden öyle bir teşekkür ettik, şaştılar kaldılar, donuk donuk baktılar, şoktan şoka girdiler. Sizler yalnızca milletvekili olmadınız; şiddetli bir kuşatmayı yaran kutlu bir inancın neferleri mertebesine yükseldiniz. Sizler kurulmuş tuzakları, kudurmuş tahrikçileri mücadelenizle yıktınız, ayaklarınızın altında çiğnediniz. Yazılmış iğrenç senaryoları buruşturup muhataplarının başına geçirdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne idam fermanı yazanları, infaz mangalarını, siyasi provokatörleri, kara kampanya mucitlerini tefrika muhiplerini kabusla tanıştırıp hayal kırıklığına uğrattınız. Engelleri aştınız, oyunları bozdunuz. Hepinize teşekkür ediyor, alayınızı yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Biz büyük bir davanın timsalleriyiz"

Seçilen milletvekilleri kadar seçilemeyen, fakat canla, başla çalışan milletvekili adaylarını, bütün teşkilatları da tebrik eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Biz büyük bir aileyiz. Biz büyük bir davanın timsalleriyiz. Biz büyük bir sevdanın temsilcileriyiz. Milliyetçi Hareket Partisi dünden bugüne başkalaşma akıntısına kapılmadı, başkalarına özenmedi, özgüvenini kaybetmedi. Değişip, dönüşüp, hatta melezleşip kökünden ve öz değerlerinden kopmadı. Deyim yerindeyse, kendi kurşunumuzla ölmeyi başkalarının ipiyle sallanmaya hep tercih ettik. Belki az olduk; zaman oldu geride kaldık, yeri geldi dara düştük, kimi hallerde zora girdik; ancak helal yoldan çıkmadık, vatan ve millet sevdasından asla sapmadık. Kendimize güvendik, Allah'a inandık, sırtımızı ona buna değil, bizzat egemenliğin sahibi aziz Türk milletine dayadık. Baharda hazan mevsimini yaşatmak istediler. Gövdemizden yarmak istediler. Hadi yaz geldi dedik, baktık ki ayaz vurdu, don tuttu. Gene de yılgınlık göstermedik. Gene de eğilmedik, gene de yenilmedik, Allah şahit yeise düşmedik. Vatanın her karış toprağına derin korku kuyuları kazanlara, ihanet jeneratörü gibi faaliyet gösterenlere karşı irfanımızla direndik, imanımızla devleştik. İnandık, her zaman ileriye baktık. İrade gösterdik, parlak ufuklara odaklandık. Heyecanımızı çılgınlık görenler çıktı. Cesaretimizi yanlışa yoranlar oldu. Geçmişi kucaklayarak geleceği kuşattık. Kaynağım Türk-İslam Ülküsünde bulan Türk milliyetçileri olarak çağın hastalıklarına, zamanın hasarlarına, siyasi ve ideolojik hezeyanlara set çektik, sur ördük, taviz vermedik, teslim olmadık. Türklüğün bekasını, Türkiye'nin tarihi haklarını siyaset üstü bir derinlikle kavrayıp vazgeçilmez ve üzerinde tartışılmaz milli bir görev saydık, mukaddes bir emanet gördük. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşündük."

"Seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz ne varsa gerçekleşmesi için çaba ve gayret harcayacağız"

27. Dönem TBMM'nin 2.Yasama Yılında yine çok çalışacaklarını vurgulayan Bahçeli, "Milletimizin hassasiyet ve hedeflerine tercüman olacağız. Konuşacağız, uzlaşacağız, alınan kararlara yapıcı şekilde katılacağız, milletimizin lehinde tavır ve davranış göstereceğiz. Seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz ne varsa gerçekleşmesi için çaba ve gayret harcayacağız. Yorulmak yok. Vazgeçmek yok. Atalet yok, gevşeklik hiç yok. Ya başaracağız ya başaracağız, ortası yok. Bu yeni Yasama Yılı'nda hepinize güveniyorum. Komisyon toplantılarında, genel kurul çalışmalarında ve diğer yasama faaliyetlerinde fedakarca bulunmanızı, şuurlu ve hazırlıklı şekilde katılmanızı, bununla birlikte tam bir devam sağlayarak gereğini yapmanızı önemle bekliyor, öncelikle temenni ediyorum. Muayyen ve müdrik bir rulüa sizlere umut bağlamış vatandaşlarımızın haklarım savunmanızı, mazlumların nefesi, sessiz milyonların yükselen sesi olmanızı hem rica ediyor, hem de hepinizi görevlendiriyorum. Bekleyecek vaktimiz yoktur. Oyalanmaya halimiz yoktur. Yerimizde saymaya, patinaj yapmaya, mirastan yemeye hakkımız yoktur. Her milletvekili arkadaşıma yeni Yasama Yılında üstün başarılar diliyorum" dedi.

"Hiç kimsenin, hiçbir oluşumun lütfuna, himmetine, hikmetine muhtaç değiliz"

"Partimizin 50. yılı kutlamalarına az bir süre kala, 50 milletvekiliyle istikbalin mimarisine, istiklalimizin muzafferliğine sonuna kadar destek verip, bu uğurda hizmet edeceğiz" diyen Bahçeli, "Unutmayınız hiç kimsenin, hiçbir oluşumun lütfuna, himmetine, hikmetine muhtaç değiliz. Hiç kimsenin kollamasına, korumasına ihtiyaç da duymuyoruz. Bize Allah'ın himayesi yeter, keremi yeter, bize milletin sevgi ve desteği yeter. Diyor ya merhum Namık Kemal: 'Kimsenin lütfuna olma talip; bedeli cevher-i hürriyettir.' Biz haysiyet ve hürriyetimizle varız; bedel ödetecek, diyet isteyecek henüz anasının karnından doğmamıştır; eğer böyleleri varım diyorsa alnını karışlar, aklını alır, haddini bildiririz. Biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz. Biz Türk milletinin ta kendisiyiz. Biz Türkiye'yiz, Milli Mücadele'yle tezahür etmiş kuruluş felsefesinin, devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet şuurunun bayraktarıyız. Biz Türklüğün keskin kılıcı, kardeşlik ve beraberlikle geçen kutlu asırların ebedi muhafızları, taşıyıcı kudreti, tayin edici kuvvetiyiz" ifadelerini kaydetti.

Pelin Üzek Kılıç

