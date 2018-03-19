Bahçeli: İhanetlerden alnımızın akıyla çıktık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ, PYD, YPG, IŞİD, DHKP-C ve küresel cinayet şebekesinden müteşekkil ihtilaf ve ihanet bloku cumhurun karşısında tel tel dağılacaktır” dedi. MHP’yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadrolarının da şekillendiği 12. Olağan Büyük Kurultay dün Ankara Arena Spor Salonu’nda yapıldı. Bahçeli, delegenin tümünün desteğiyle yeniden genel başkan seçildiği kurultayda şu mesajları verdi:

10 Ocak 2016’da dedik ki, kurultayımızın tarihi 18 Mart 2018’dir. Siz söyleyiniz; sözümüzü milim ödün vermeden tuttuk mu? (Evet) Kurultay bezirgânlarından, sırtımızdaki kamburlardan, içimizdeki safralardan kurtulduk mu? (Evet)

12. Olağan Büyük Kurultayına gelene kadar ne kadar kepazelik, ihanet, skandal, travma varsa hepsine maruz kaldık. Hamdolsun hepsinden alnımızın akıyla çıktık, oyunları tümden bozduk. Unutmayınız, bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır, ihanete iltifat ve ihtiramdır. Bir kere ihanetle bin kere ihanet arasında hiçbir fark yoktur. Kulu kandıranlar, Allah’ı nasıl kandıracaklar?

MHP, 1 Kasım 2015’den sonra ele geçirilmek istendi; çünkü Türkiye’nin işgal planında sosyal ve siyasal dayanak arandı. Milletin son kalesi teslim olsaydı, millî direnç düşecek, milliyetçi direniş inişe geçecek, 15 Temmuz hain FETÖ darbesi Allah muhafaza belki de gerçekleşmiş olacaktı.

ÇİN MALI BAŞBAKANLIK

MHP’nin, başını CHP’nin çektiği PKK, FETÖ karışımı ve haçlı tembihli iktidar oluşumunu reddetmesi, bütün hesapları bozmuştur. CHP’nin Çin malı başbakanlık teklifini kabul etmiş olsaydık, HDP’yi yanımıza yöremize kazara alıp FETÖ’nün tuzağına düşseydik, bilinsin ki, Türkiye iç savaşa sürüklenecek, bekamız hepten, tümden çökecek, çürüyecekti. Böyle bir vebale ortak olamazdık.

Hem MHP, hem de partisiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küresel kuşatmaya alındı. İlk vuruş 15 Temmuz’da Türk milleti tarafından gerçekleştirilmiştir. İkinci vuruş, 24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı, üçüncüsü de 20 Ocak 2018’de Afrin’i kapsamına alan Zeytin Dalı Harekâtı’dır. Tehlike geçti mi? Hayır. Saldırılar azaldı mı? Asla. Karşımızda beka düzeyindeki tehditler artıyor ve yaygınlaşıyorken sorumluluktan kaçamazdık, duruşumuzu bozamazdık, iş birliği ve uzlaşmaya kulak tıkayamazdık. Zira mesele namus bildiğimiz vatandır.

Millet için uzlaştık, devlet için özveride bulunduk. Türklüğün bekası için taşın altına elimizi koyduk. AK Parti’yle millî zaruret ve mecburiyetleri değerlendirip millî bekamızın muhatap kaldığı yüksek riskleri göğüslemek amacıyla yeni bir hükûmet sistemi üzerinde anlaştık. Yeni hükûmet sistemi husumet ve hıyanete karşı güvencedir. Türk milletinin tarihî uzlaşmasıdır.

ÇİFTLİK BANK CHP!

Şu anda CHP ele geçirilmiş, kontrol ve denetimi Türkiye karşıtı mihraklara geçmiştir. Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla CHP’nin tevatür, tezgâh ve tezviratları birdir, aynıdır. Ana muhalefet, ana vatana ihanet içindedir. Cumhur diyoruz, CHP’nin kafası bozuluyor, şaftı kayıyor, şanzımanı dağılıyor.

Baraj altında kalacakmışız, bu nedenle kurtarılmışız. Tabanımız kaymış, bu sebeple can simidi uzatılmış. Hep aynı masal, hep aynı hava hep aynı ezber. Kim bu müfteriler? CHP, İP, HDP ve Perinçekgiller familyası...

Tabanda ittifak yok sözlerini elimizin tersiyle iteceğiz. Soruyorum sizlere; Cumhur İttifakı’na destek veriyor musunuz? (Evet)

Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız aksi ve arızi bir gelişme olmadıktan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hiçbir odak, hiçbir mahfil, hiçbir güruh, hiçbir siyasi düşük Cumhur İttifakı’nı çatlatamayacaktır.

Türkiye Gazetesi