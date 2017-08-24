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Bahçeli: 'İstifa tek taraflı bir tercihtir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koray Aydın'ın MHP'den istifa ederek Merak Akşener'in kurmaya hazırlandığı partiye katılacağını açıklamasına ilişkin, "İstifa tek taraflı bir tercihtir. 2019’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bugünden adres, kimlik sunan; birilerini hava boşluğuna atıyor, yerine geçmenin planını yapıyordur" dedi.

Bahçeli: İstifa tek taraflı bir tercihtir

24 Ağustos 2017 12:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Koray Aydın’ın MHP’den istifa ederek Meral Akşener’in kurmaya hazırlandığı partiye katılacağını açıklamasına yönelik soru üzerine Bahçeli, "İstifa tek taraflı bir tercihtir. Bu tercihte bulunan kişinin tercihinden dolayı saygı duymak gerekir, partimiz açısından da hayırlı olmuştur. 2019’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bugünden adres, kimlik sunan birilerini hava boşluğuna atıyor, yerine geçmenin planını yapıyorlardır" açıklamasında bulundu.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun atletli fotoğrafına ilişkin, "Buna yorum gerekmez, kim neyi giyiyorsa giysin ancak siyaseti iç çamaşır seviyesine düşürmemek lazım" dedi.

"MHP’de istifalar bekliyor musunuz?" yönündeki soruya Bahçeli, "Kapı açık, giren girer, çıkar çıkar" karşılığını verdi.

Kılıcdaroğlu’nun 'adayımız tanınmış biri olacak' açıklamasına ilişkin soruya Bahçeli, "CHP’de herkes tanınan insandır, herkes aday olabilir" cevabını verdi.

Kendisinin 2019 seçimlerinde aday olup olmayacağının sorulması üzerine Bahçeli, "Benim ne zaman erken konuştuğumu gördünüz?" dedi.  

Enise Vural

Etiketler: devlet bahçeli, Koray Aydın


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