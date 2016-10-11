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Bahçeli: Kabul etmekten başka çaremiz yok

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye terörizmle savaşmaktadır. Artık bu gerçeği, açık ve seçik kabul etmekten başka bir çaremiz yoktur" dedi.

Bahçeli: Kabul etmekten başka çaremiz yok

11 Ekim 2016 11:18

MHP lideri Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı’nda konuştu. Türkiye’nin gün geçtikçe kan kaybettiğini söyleyen Bahçeli, "Suçlular geziyor, sorumlular bahane üretiyor. Bunu her vicdan ve namus sahibi vatan evladı görüyor, elbette kızgınlıkla beraber kaygı duyuyor. Felaketlerden başımızı kaldıramıyoruz. Sorun ve sıkıntılardan nefes alamıyoruz. Kayıpların yaygınlığı, kara haberlerin yoğunluğu, şikayet ve feryatların ağırlığı aziz vatanımızın üzerine çığ gibi düşüyor" ifadesini kullandı.

"Türkiye terörizmle savaşmaktadır" diyen Bahçeli şöyle devam etti:

"Artık bu gerçeği, açık ve seçik kabul etmekten başka bir çaremiz yoktur. Türk milletine kin besleyen, nefret duyan, tarihsel varlığından ürken, çekinen ve rahatsız olan ne kadar zalim varsa kah piyonlarıyla kah doğrudan doğruya saldırmaktadır. Türkiye’nin karşısında mevzilenmiş husumet cephesi tüm gücüyle, imkanlarıyla zehir kusmakta, fitne ve fesat kazanını kaynatmaktadır. Yıkılmamızı gözleyenler faaldir. Yok oluşumuzu projelendirenler faaliyetlerine hız vermişlerdir. Türkiye’nin yanıp kül olmasını hedefleyenler hiç olmadığı kadar dinç, diri ve dirençlidir. Terörizm şu anda Türkiye’nin bir numaralı meselesidir. Bu belayı defetmekten, bu vahşi saldırganlığı alt etmeden Türkiye’ye huzur yoktur." 

Ahmet Umur Öztürk


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