Bahçeli: Karnımız ABD vaatlerine tok!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “ABD 5 bin tırın içinde PKK/PYD’te teröristlere ciklet ve şekerleme mi göndermiştir? Kimse aklımızla alay etmesin” dedi. TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli’nin konuşmalarından öne çıkanlar şöyle: “Hâlen ne işiniz var Afrin’de diyenler; geçmişte ne arıyorsunuz Viyana kapılarında diyenlerin bugünkü varisleridir. Böyle soruları ciddiye alsaydık, böyle telkinlere bir an için kapılmış olsaydık ne üç kıtaya ulaşabilir, ne de adımızı ve anılarımızı yaşatabilirdik. Bu aşamada şunu da ifade etmeliyim ki, ne arıyorsunuz Afrin’de diyenlerle, Afrin’e girmeyin uyarısı yapanlar zihniyet itibarıyla hıyanet madalyonun iki yüzü, aynı beşikte ninnisi söylenen iki süt kardeşidir.

FETÖ HAYRANLARI

Kahraman Mehmetçik Özgür Suriye Ordusu ile birlikte adım adım Afrin’e yaklaşmaktadır. CHP Parti Meclisine seçilen bir şahsın; “hayatta hiçbir laftan tiksinmedim, şehitler ölmez vatan bölünmezden tiksindiğim kadar” hakaretini ayaklarımın altında çiğniyor ve diyorum ki: Bunlar YPG’ye meftun, PKK’ya vurgun, şehitlere suskundur. Bunlar FETÖ’ye hayran, millî şuura hasımdır. Mehmetler Afrin’de başarıyla ilerledikçe içimizdeki müstevli kalıntıları telaşlanmakta, iftira ve ihanet mangasındaki yerlerini soluk soluğa almaktadırlar. Gandisini, muhasebecisini, muhallebicisini bilmem; yaptıklarıyla küçülenler kirli sözlerle büyüyeceklerini asla zannetmesinler. Afrin’de olağanüstü bir beka mücadelesi sürerken, cephe gerisinde fitne kuyusu kazmak dalalet, densizlik ve bozgunculuktur.

NE YAPARSAN YAP...

PKK/PYD/YPG hem saldırıp hendek kazmakta, hem de Türkiye’deki uzantılarıyla Zeytin Dalı Harekâtı’nı sabote etmeye çalışmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Afrin terörden mutlaka arındırılacaktır. Afrin’den geri dönüş, beka davasından en ufak taviz yoktur. ABD’nin tavrı ne olursa olsun terörün Afrin’deki başı ezilecektir. Esad ise yanılıp yenilip Afrin’e girerse, PKK/PYD/YPG ile aynı cepheye düşerse elbette ki sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaktır.

ABD’li bir bakan PYD/YPG’ye silah verdiklerini, diğeri de ağır silah vermediklerini iddia etmiştir. Silahın ağırı hafifi olmaz. ABD’li bakanların ya birbirinden haberi yoktur, ya da bunlar Türk milletini ahmak yerine koyacak kadar rezilliğe gömülmüşlerdir. ABD 5 bin tırın içinde PKK/PYD’te teröristlere çiklet ve şekerleme mi göndermiştir? Kimse aklımızla alay etmesin. Bizim karnımız vaatlere toktur. PKK/PYD’ye verilen destek kesilmeden, ülkemize Suriye konusunda verilen sözler yerine getirilmeden, FETÖ konusunda taleplerimiz karşılanmadan ABD ile var olan ilişkilerin ileri seviyeye taşınmasını beklemek aşırı iyimserlik, hatta saflıktır.

Boğazlarına yağlı urgan geçirilmeli

MHP lideri Bahçeli, Adana ve Antalya’da yaşanan çocuk istismarı olayları ile ilgili, “Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa kurulacak bir dar ağacında boğazına yağlı urgan geçirilmelidir” dedi. Yaşananları anlatmaya dilim varmıyor diyen MHP lideri, şunları kaydetti: Sorarım sizlere, çocukların cinsel istismara uğramasını nasıl izah, nasıl ifade edeceğiz? Bir manyağın suçu mu sayalım? Bir pedofili vakası mı görelim? Çocukları istismar edilmiş bir milletin gelecek ülkülerinden, söyler misiniz bana, nasıl bahsedelim? Bu da bir beka sorunudur. Sapıklara müsamaha asla gösterilmemelidir. Bunlara gün yüzü ilelebet karanlığa dönüştürülmelidir. Kim olursa olsun, sübyancı şerefsizler iki cihanda da hasmımızdır. Parti olarak yapılacak her hukuki ve yasal düzenlemeye sonuna kadar destek vereceğimizi huzurlarınızda kararlılıkla açıklıyorum.

Türkiye Gazetesi