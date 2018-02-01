Bahçeli pazar günü Mersin yolcusu

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Burhanettin Kocamaz'ın daveti üzerine Mersin'e gelecek olan Bahçeli, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bin 923 hizmetin temel atma, açılış ve tanıtım törenine katılacak.

Törenler kapsamında Akdeniz ilçesinde 189, Mezitli'de 112, Toroslar'da 218, Yenişehir'de 153, Anamur'da 116, Aydıncık'ta 57, Bozyazı'da 62, Çamlıyayla'da 73, Erdemli'de 182, Gülnar'da 88, Mut'ta 175, Silifke'de 132, Tarsus'ta 173 ve 196 genel proje olmak üzere toplam bin 923 projenin açılış, temel atma ve tanıtımı gerçekleştirilecek.