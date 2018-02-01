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Bahçeli pazar günü Mersin yolcusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 4 Şubat Pazar günü Mersin’e geleceği bildirildi.

Bahçeli pazar günü Mersin yolcusu

01 Şubat 2018 14:57

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Burhanettin Kocamaz'ın daveti üzerine Mersin'e gelecek olan Bahçeli, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bin 923 hizmetin temel atma, açılış ve tanıtım törenine katılacak.
Törenler kapsamında Akdeniz ilçesinde 189, Mezitli'de 112, Toroslar'da 218, Yenişehir'de 153, Anamur'da 116, Aydıncık'ta 57, Bozyazı'da 62, Çamlıyayla'da 73, Erdemli'de 182, Gülnar'da 88, Mut'ta 175, Silifke'de 132, Tarsus'ta 173 ve 196 genel proje olmak üzere toplam bin 923 projenin açılış, temel atma ve tanıtımı gerçekleştirilecek.

Etiketler: mersin, MHP

 

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