Bahçeli: Sistemin oturması en mühim hedefimiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet tarihinin 3. bir döneminin başlayacağının kesinleştiğini belirterek, "2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin iyice oturması, yerleşmesi önümüzdeki en mühim hedeftir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'de Devlet Bahçeli Altgeçidi Temel Atma ve Masal Park Açılışı sebebile düzenlenen törende konuştu. 15 Temmuz 2016'da FETÖ ile ile kanlı bir darbe girişimi yaşandığını ifade eden Bahçeli "Gözü dönmüş teröristler Türk milletini hedef almışlardı. Türk milleti canını siper etti, kutsal vatanını damla damla akan kanları ile savundu. MHP olarak 15 Temmuz ihanetinin yaşandığı ilk andan itibaren duruşumuzu çok net bir şekilde ortaya koyduk. Demokrasiden, ülkeden, vatandan, devletten ve seçilmiş meşru hükûmetten yana tavır aldık" diye konuştu. Yenikapı buluşması ile Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini ve adımını attığını söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Yenikapı ruhu siyasi zemine kesin olarak taşınmıştır. Kimsenin menfaate dayalı siyasi hesaplarla hareket etme şansı kalmamıştır. Milletimiz bizden bunu beklemişti. Partimiz yıllardır bu ilke ile hareket ederek hükûmet etme sistemi ile sorumluluk üstlenmiştir. Uygulamalardan doğan aksaklıkların aşılarak milli çağrının gereklerini karşılayabilecek bir sistemin hayata geçirilmesini samimiyetle dile getirdik. AK Parti ile Türkiye'nin yönetim ve hükûmet etme sistemini gerekli anayasal değişikliklerle gerçekleştirdik.18 maddelik anayasa değişikliğini sizlerin onayına sunduk. Halk oylaması ile Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni kabul ve teyit etmiştir. Cumhuriyet tarihimizde 3. bir dönemin başlayacağı kesinlemiştir. 1923 Türkiye Cumhuriyeti, 1946 ile çok partili hayata geçişle kuruluşunu tamamlamıştır. 2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin iyice oturması, yerleşmesi önümüzdeki en mühim hedeftir. Bizim kaygımız ülkemizdir, derdimiz milletin huzuru, refahı, Osmaniye'nin güvenliğidir."

BUNDAN GERİ DÖNÜŞ YOKTUR

2019'da yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerine 22 aylık bir süre varken Türkiye'nin şimdiden iç siyasi tartışmalarla oyalanmak istendiğini vurgulayan Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "FETÖ savunuculuğuna savunanlar yıkıma hizmet eden işbirlikçilerdir. CHP, İP, HDP bir olmuş PKK ve FETÖ'nün yanında hizalanmışlardır. Bu amaçla 2019 yılında yapılacak olan seçimlerle ilgili tutumumuzu 8 Ocak 2018'de çok açık şekilde ifade ve ilan ettik. Türkiye artık yeni bir siyasi sürece girmiştir. Bundan geri dönüş yoktur. Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti ile hareket ederek katkı sağlamayı hedefliyoruz. Milletimizin beklentilerine kulak veriyoruz. Birileri çılgına dönüyor. Darbe ve işgal girişimi karşısında muğlak kalanlar bugün bize saldırıyorlar. Varsın şer odakları iş birlikçileri beraber olsun. Ismarlama projelerle siyasi senaryo kuranlara diyorum ki, sizin bir Allah'ın da bir hesabı vardır. Alayınızı şaşkına çevireceğiz. "