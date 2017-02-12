MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla Konya'da toplantı yaptı.

BAHÇELİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ GELDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli Rusya Federasyonu'nun yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Bahçeli, 'Rusya'dan gelen mesaj hepimizi rahatsız etti. Rusya'nın yaptığı işi TSK'ya yıkmak iyi niyetli bir durum değildir. Rus uçağının düşürülmesi ve Rus pilotun öldürülmesi sonrası iki ülke ilişkileri dondurulmuştu. Rusya'nın maksadı nedir? Ne yapmaya çalışmaktadır? Rusya askerlerimizi şehit ediyor, pardonla geçiştiriliyor. Rus saldırısı sonrası şehit olan evlatlarımızın hesabı sorulmalıdır. Karşımızdaki Rusya Federasyonu'ysa biz de Türkiye Cumhuriyeti'yiz. herkes bunu bilmeli.' dedi.