MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni anayasa müzakereleri çerçevesinde, AK Parti’nin sunmuş olduğu anayasa taslağında itirazlarının olup olmadığı hususunda Bahçeli, “Müzakere devam ediyor. Müzakerenin daha sağlıklı geçmesinin temini için bu soruya cevap vermiyorum. İleriki zamanda daha detaylı bir açıklama yapabiliriz” dedi.

Takvimi, Adalet ve Kalkınma Partisinin belirlediği şekilde sürdürmenin yararlı olacağını kaydeden Bahçeli, taslağın 12 maddeden oluştuğuna dikkat çekti. Bir basın mensubunun, “Anayasa konusunda Başbakan Binali Yıldırım ile yeniden bir araya gelecek misiniz?” sorusu üzerine Bahçeli, şu yanıtı verdi:

“Müzakere sürecini sürdüren arkadaşların süreci tamamlaması ile birlikte ortaya çıkacak olan bir konudur. İhtiyaç hissedilir de Sayın Başbakan görüşmek isterse de biz olumlu karşılarız.”