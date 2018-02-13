Bahçeli: Türkiye ABD’ye kök söktürür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il ve ilçe başkanlarının katıldığı Antalya kampında bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, Zeytin Dalı Harekâtı ve ABD’nin pozisyonu konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Türkiye’nin Afrin operasyonuna karşı çıkan ve PKK’ya destek veren ABD’ye Vietnam savaşında yaşadıklarını hatırlattı. ABD’nin Vietnam’da yaşadıklarını unutmayacağını vurgulayan Bahçeli, “Yıllarca etkileri sürdü. Semptomları hâlâ devam ediyor. 20 milyonluk bir ülke 200 milyonluk ülkeye kök söktürdü. Türkiye onların 5 katını yapar” ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekâtı sırasında saldırıya uğrayan bir tankın ABD silahıyla vurulduğu iddiasıyla ilgili Bahçeli, “Öyle bir sonuç elde edildiği an, delillendiği vakit ABD benim nezdimde ‘sabıkalı devlet’ olur. Bu yeni bir kavramdır. Terörist devlet var, ancak sabıkalısı yok” diye konuştu.

BİZE DE VERİLMEDİ

Bahçeli, Türk Tabipler Birliği’nden Türk ifadesinin çıkarılmasına ilişkin de şunları söyledi: “Türk ve Türkiye isimlerini çok eskiden almıştır. Mesela Türk Kadın Hareketleri Derneği kurduk. Sonra İçişleri Bakanlığı “Bu ismi kullanamazsınız” dedi. Bize verilmediği zaman ayağa mı kalktık? ‘Türklük elden gidiyor’ diye bas bas bağırdık mı? Şimdi size ne oluyor?

KURULTAY YAKLAŞTI

Devlet Bahçeli, 18 Mart Olağan Kurultay için de adeta gün sayıyor. Bahçeli, tarih ve kalan günün yer aldığı bir not kâğıdını devamlı ceketinin cebinde taşıyor.

YENİ İSMİ AY YILDIZ SİSTEMİ

Bahçeli il ve ilçe başkanlarıyla yaptığı kampın basına kapalı bölümde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne “ay yıldız sistemi” ismini koydu. Bahçeli, “Ay meclis, yıldız da millî mutabakat. Yani yeni sistemin adı ay yıldız sistemi. Hilal, Meclis’teki 600 milletvekili, yıldız da biziz. Biz hilalin altına herkesi toplayacağız” dedi.

Türkiye Gazetesi