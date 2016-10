MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti gelip geçici heveslerin saman alevi gibi yanıp sönen heyecanların mahsulü değildir. Her taşı bir yakut olan bu cennet vatan, uğruna can verip kan dökerek toprağın altında sıradağlar gibi duran kahramanların sayesinde cumhuriyetle buluşmuştur. Bu herkes için bağlayıcı bir sonuçtur. Hiç kimse Cumhuriyetin ilke ve esaslarını değiştirme yanlışına kapılmamalıdır. Nitekim yanlış hesap şüphesiz ki milletin iradesine çarparak dönecek. Muhataplarını da rezil edecektir. Geleceğimizin ana çatı ve rotası Türkiye Cumhuriyeti’dir. 29 Ekim 1923 zulme meydan okuyanların mükafatıdır. 29 Ekim 1923 ızdırap dolu yılların işgalle geçen karanlık dönemlerin açılmamak üzere kapandığı tarihi bir kavşaktır. Türkiye cumhuriyeti bizim şeref nişanemiz, koruyup kollamakla mükellef olduğumuz kutlu devletimizdir. Tarihin en zor dönemlerinde nice badirelerle başa çıkan büyük milletimiz şuan boğuştuğu musibetleri de bertaraf ederek ülkemizin üzerine adeta bir kabus gibi çöken kara bulutları da dağıtacaktır. Kutlu geçmişimiz Türk milletinin tehlikeyi tam olarak kavradığında nasıl kenetlendiğinin büyük bir azim ve kararlılıkla her türlü tehdidi nasıl yendiğinin sayısız örnekleriyle doludur. Bunun son halkası da elbette Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecidir. Karşımıza Mondros’u çıkardılar, takılmadık. Karadan ve denizden kuşatıp işgale kalktılar teslim olmadık. Sevri hazırlayıp önümüze koydular yırtıp kafalarına fırlattık. Bağımsız yaşamaktan başka seçenek tanımayan, milli ruh ve inanmışlığın üstünde güç tanımayan soylu bir milletin onun bunun elinde oyuncağa dönüşmesi görülmüş duyulmuş bir şey değildir. Çünkü biz Türk milletiyiz” diye konuştu.

“Cumhuriyeti yıkma çabaları dün vardı bugün de vardır” ifadesini kullanan Bahçeli, “Milli iradeyi hazmedemeyen milletin adını ve varlığını çekemeyen odaklar dün olduğu gibi bugün de faildir. Ancak Türk milleti uyanık dikkatli ve şuurludur. Üzerinde spekülasyon yapan egemenliğini budamaya çalışan tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi istilaya teşebbüs eden alçakları yergin bin kat altına gömmeye de her zamankinden daha fazla muktedirdir. Sakarya’dan püskürtenler Dumlupınar’da kovanlar yeniden karşımıza dikilseler de bunların hakkından bir kez daha gelecek milli asalet cesaretinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Hukukun üstünlüğün esas alan, milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti ne pahasına olursa olsun yaşayacak ve yaşatılacaktır. Güvence Türk milletinin bizatihi varlığı ve hizmetkarı olan MHP’nin inanmış kadrolarıdır. Devletimize anlam katan geleceğimize istikamet çizen birlikte yaşamanın asgari müştereklerini tanzim eden milli ve hukuki kuralların itibar ve irtifa kaybına muhakkak surette dur diyeceğiz. Türkiye’nin adaleti ahlakı ve milli haysiyeti kalmamış bir halde aşama aşama dibe çekilmesine ebedi yürüyüşünün sekteye uğratılmasına sessiz kalmayacağız. Egemen olan hukuksuzluğun revaçta olan haksızlığın son bulması, Türkiye Cumhuriyeti’nin istikrarlı ve güvenli bir geleceğe taşınması amacıyla sahip olduğumuz sorumluluğu sadakatle yerine getireceğiz. Demokrasi kundakçılarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Teröristlerle işbirlikçilere Türkiye’ye diş bileyen punduna ümüğünü sıkmayı gözleyen her türlü örgüt ve oluşuma karşı milletimizle omuz omuza verip sonuna kadar direneceğiz. Allahın izniyle düşmanı bozguna uğratacağız. Bu düşüncelerle bu hafta sonu karşılayacağımız Cumhuriyetimizin 93. yıldönümünü şimdiden kutluyorum. Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi şükran minnet ve rahmetle anıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

“Devletimizi diri ve zinde, milletimizi bir ve beraber tutan geleneksel ve köklü değerlerin yıpratıldığı bir dönemdeyiz. Kavga ve karışıklık ortamı körüklenirken, korku ve kaygılar tavan yapmaktadır. Türkiye bir yanda kemikleşen iç sorunlarıyla uğraşmaktadır. Diğer yanda komşu ülkelerden kaynaklanan anormal tehditlerle meşgul olmaktadır. Terör örgütü PKK, kanlı saldırı ve provokasyonlarına devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta PKK’lı caniler; 3 askerimize, 3 korucumuza, 2 polisimize hunharca kıymışlardır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, acılı ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Terörizm küresel mihraklardan aldığı teşvik ve talimatlarla içimizde hendekler açmak istemiş, sınırlarımız boyunca da Akdeniz’e uzanan bir koridor inşa etmenin peşine düşmüştür. Milli güvenliğimiz büyük ölçüde risk altındadır. Terör Türkiye’yi ablukaya almıştır. Çevremizde silahlar konuşmakta, bomba düzenekleri, kanlı çatışmalar hızla yaygınlaşmaktadır. Irak ve Suriye odaklı gerilimler hem ülkemizin iç huzurunu hem de bölgesel istikrar ve gelecek planlarını zedelemekte ve zayıflatmaktadır. 17 Ekim’de başlayan Musul operasyonu gittikçe kızışmaktadır. IŞİD’i Musul’dan çıkarmak için kullanılan askeri güç ve imkanlar genişlemektedir. Nitekim sınırlarımızın hemen dibinde yer yerinden oynamaktadır. Bu arada Türkiye’nin Musul operasyonuna katılıp katılmayacağı tartışması sıcaklığını korumaktadır. Geçen hafta ülkemizi ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Türkiye-Irak arasında prensipte uzlaşıldığını açıklasa da, Bağdat yönetimi tam tersini ileri sürmüş, tahrik edici üslup ve tutumunu sürdürmüştür. Gözler Musul’a çevrilmişken, IŞİD önce Kerkük’e saldırmış, ardından da Irak’ın Ambar kentine bağlı Rutbah’ı ele geçirmiştir. Ayrıca Türk askerinin konuşlandığı ve bir ana kamp, iki üs bölgemizin bulunduğu Başika da IŞİD tarafından tehdit edilmektedir. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri IŞİD’e karşı yürütülen mücadeleye destek vermiş, yapılan yardım çağrılarını karşılıksız bırakmamıştır. Musul’un teröristlerden temizliği süratle yapılmalıdır. Ve de Türkiye bu temizlik harekatının dışında durmamalı, kenarda kalmamalıdır. Artık Irak’ta kimin ne söylediğinin, nerede durduğunu anlam ve önemi yoktur. Ülke olarak milli beka ve güvenliğimizi muhafaza etmek zorunda olduğumuz çok açıktır. Bunu da herkes ister gönüllü ister değil, anlayışla karşılamak mecburiyetindedir. Şayet Irak Merkezi Hükümeti terörizmle mücadeleyi kendi kabiliyet ve potansiyeline bağlı kalarak yapabilseydi, ne uluslararası koalisyona ne de başka bir seçeneğe zaten ihtiyaç kalmaz, gerek duyulmazdı. Ancak Irak terör örgütlerine karşı diz çöktüğünden, egemenlik haklarından vazgeçmek durumunda kaldığından her türlü dış tesir ve telkine müsait hale gelmiştir. Elbette bu teslimiyet hali Irak’ın kendi bileceği iştir. Ancak bu ülkedeki istikrarsızlık ve iç karışıklık ortamı Türkiye’yi doğrudan doğruya etkiliyorsa buna suskun kalmamız, bir şey olmamış gibi uzaktan izlememiz milli akıl ve mantığa asla sığmayacaktır. İşte gördünüz, IŞİD, Kerkük’e alçakça suikast düzenlemiş, soydaşlarımızın kanını bir kere daha dökmüştür. Fırsattan istifade eden PKK’lılar da Kerkük’e üşüşmüş, sözüm ona IŞİD’e karşı peşmergeyle aynı safta misilleme yapmışlardır. Türkmen katilleri birbirlerini cesaretlendirmişlerdir. Türkmenelini aralarında taksim planları yapanlar terörizmi bir araç olarak kullanacak kadar vahşi, hayasız ve haindir. PKK’nın Kerkük’te ne işi vardır? Güvenli bölge konusunda peşmergeyle uzlaşıldığını söyleyen Başbakan ve hükümetinin aldığı tedbir, yaptığı ikaz olmuş mudur?”

“IŞİD ve FETÖ neyse PKK aynısı değil midir” diye soran Bahçeli, “O halde tavşana kaç tazıya tut politikasının ülkemize, Türkmen kardeşlerimize ne yararı olacaktır? Yakın bir gelecekte, Kerkük, Tuzhurmatu, Telafer veya bir başka Türkmen kentinde katliamlar seriye bağlanırsa bunun hesabını kim ya da kimler verecektir? Türkmenlerin Irak ve Suriye’den sistematik şekilde dışlanması ve tasfiyesi maksadıyla hızla döndürülen emperyalist çark günden güne soydaşlarımızı yutmaktadır. Mezhep anlaşmazlığı bu nedenle tırmandırılmaktadır. Şii-Sünni cepheleşmesi kışkırtılırken cellatlar etnik temizlik için baltalarını bilemektedir. Türkiye kuşku yok ki, Irak ve Suriye’deki gelişmelere müdahil olabilmeyi göze almalıdır. Irak istemiyormuş, Suriye karşı çıkıyormuş, ABD itiraz ediyormuş, bunun artık bir mana ve ehemmiyeti yoktur. Misak-ı Milli’nin ruhuna mı bağlanacağız, yoksa birkaç densizin, emperyalizme uşaklığı benimsemiş üç beş köksüzün sözlerine mi bakacağız? Türk gibi yaşayacaksak, Türk’e el uzatıp vatanımıza ve milletimize uzanan hıyaneti odağında kıracaksak önce tarihin sesini dinleyip, ecdadın emanetlerine korkusuzca sahip çıkmaktan başka alternatifimiz olmayacaktır. Musul yanarken yerimizde duramayız. Kerkük infaz edilip cehenneme çevrilirken rahat ve güvenli olamayız. Kerkük ve Musul enerji kaynaklarını sömürme emelinde olanlarla, Kürdistan’ın kurulması için oyunlar oynayanlar akıllarını başlarına alsınlar; Türk milletinin varlığını ve birliğini koruması hususunda ne eri tükenir, ne de nefesi kesilir. Herkes bilsin ki, biz okumuzu atıp yayımızı hala asmadık, asmaya da niyetimiz yoktur” ifadelerini kullandı.

Üç koldan ilerleyen Musul operasyonun uzun süreceğinin anlaşıldığını söyleyen Bahçeli, “Henüz şehir merkezine intikal sağlanamadığından çok şiddetli çatışmaların yaşanmadığı da ortadadır. Meselenin püf noktası, belirlenmiş harekât planına göre Musul’un güneybatı kısmı açık tutulmaktadır ki, buradan IŞİD’li teröristlerin Rakka’ya doğru çekilmelerinin zımnen önü açılmaktadır. Eğer Musul’da mezhep ekseninde sert bir kamplaşma doğarsa IŞİD’in tutunduğu zemin güçlenecektir. Görünürde Musul’a yönelik operasyonun amaç itibariyle üç aşamasının olduğu anlaşılmaktadır. İlk olarak, Musul vilayetinin IŞİD’den arındırılarak tümden kontrolünün sağlanmasıdır. Bu kontrolden sonra Musul’u nasıl bir geleceğin beklediği muammadır. İkinci aşamada, IŞİD’den sonra Musul’un siyasi düzen ve dengeye kavuşturulması ve istikrarının temin edilmesidir. Bunun ise ana aktör ve vasıtalarının ne olacağı şimdilik belirsizdir. Çünkü Irak kendi içinde siyasi bölünmüşlük yaşamakta, görüş ayrılıkları derinleşmektedir Üçüncü amaç olarak, Musul’un yeniden imar ve yapılandırılmasıdır. Bu yeniden yapılanma sürecinin hız, kıvam ve ölçüsünün nasıl gelişeceğini zaman gösterecektir Ancak IŞİD’in Musul’dan sökülüp atılması farklı komplikasyonlara yol açabilecek, terörist saldırıları daha da şiddetlendirebilecektir. Korkumuz odur ki, Türkiye bu şiddet sarmalının liste başındaki ülkelerden birisi olacaktır. Büyükşehirlerimiz başta olmak üzere, güvenlik sorunları daha da yoğunlaşabilecektir. Bu itibarla Türkiye, Musul operasyonun her aşamasında rol almalı, aktif ve zorlayıcı olmalıdır. Hiç kimse Türkiye’nin sınır ve toprak bütünlüğüyle birlikte soydaşlarının dokunulmaz haklarını savunmasından gocunmamalıdır. Bağdat yönetiminin Başika’daki askeri varlığımız üzerinden ileri geri konuşması esasen yersiz olduğu kadar Türkiye husumetinin de bir yansımasıdır” açıklamasında bulundu.

“Şu anda Başika’dan çekilmek Hakkari’den çekilmekle eşdeğerdir” diyen Bahçeli, “Musul ve Kerkük’te demografik yapı üzerinde oynamalar yapılıp, toz bulutu ülkemize doğru yayılırken Türkiye’nin buna tepkisiz kalması bir defa milli gerçek ve tarihsel çıkarlara tamamen aykırıdır. Irak’ta sahada olduğumuz kadar kurulacak masalar da oturmamız doğrudur, doğaldır, olması gereken de budur. Sınırlarımızın diğer yakalarında önümüze geçilirse, unutmayınız ki, yarın son yurdumuzda da aynısı yapılabilecektir. Demem odur ki, Türkmeneli Türk’ün varlık-yokluk mücadelesinin verildiği mahşer yeridir. Ve de Türk milleti burada seyirci olamayacak, olmayacaktır. Esad rejiminin Suriye’de mevzilenmiş terör çetelerine karşı meşru operasyonlarımıza işgal ithamıyla sataşması, Irak yönetiminin de aynı tavrı izlemesi bizi yolumuzdan çevirmemelidir. Kuyumuzu kazanların kuyruğuna basar, enselerinden tutarız. İçimize kapanıp bölge ve dünyayla bağımızı kesmemizi bekleyenlerin alınlarını karışlar, eyvallah etmeyiz. Hele bir de, vatan bildiğimiz topraklarda bölünme ve parçalanma hesabı yapanlara, Türk’e kefen biçmeye kalkanlara, aziz milletimiz Allah’ın izniyle dünyayı dar eder, gökkubbeyi başlarına yıkar. Irak’ta bayrağımızı çiğneyip yakan şerefsizlere de açık açık şunları ifade ediyorum: Ay yıldızlı al bayrak sizlerin kirli ayaklarınızın altında kalarak değerinden bir şey kaybetmeyecektir. Bayrak bizim ruhlarımızda asılıdır. Ve bu iğrençliği yapanların bunu anlaması imkansızdır. Kendi bayrağını indirip, kendi mukadderatını yok sayıp ABD’nin gölgesine sığınan, Batı’ya haysiyetlerini zimmetleyen korkak ve kuklaların bayrağımıza düşmanca saldırması efendilerinin emridir. Bayrak bağımsızlık simgesi, şehitlerimizin örtüsüdür. Vicdanları esir düşmüş aciz, kudretsiz, sığıntı ve şerefini kaybetmişler kesinlikle bu idrak ve iffetten mahrumdur. Osmanlı işgali bitti yaygarasıyla Türk bayrağını ayaklar altına alan soysuzlar, güçleri yetiyorsa, onurları varsa, tavsiyemiz önce ar ve namuslarına sürülen kara lekeleri temizlemeyi denemelidirler. Bayrağımıza yapılan hakaret ve saygısızlığı kınıyor, Irak Merkezi Yönetiminin böylesi mütecaviz hareketlere izin vermemesini, müsamaha göstermemesini hem diliyor hem de bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin etrafını örmeye, önünü kapatmaya, ana damarlarını kesmeye çalışanların bitmeyen tarihi plan ve nefretleri olduğunu kaydeden Bahçeli, şunları kaydetti:

“Bize göre, Balkanları düşünmemek küçülmek demektir. Kafkaslara kulak tıkamak, Orta Asya’ya duyarsız kalmak tarihimize sırt dönmektir. Vatan Turan’dır, vatan vicdanlarda çizilmiş ve teyit edilmiş fütuhat haritalarıdır. Geldiğimiz yerleri hiç unutmadık, koptuğumuz coğrafyaları hiç bir zaman hafızalarımızdan çıkarmadık. Atlarımızın nal sesleri, mehteranımızın zafer vaatleri hala tarihin derinliklerinden duyulmaktadır. Akıncıların naraları, adalet ve hoşgörüyle yönettiğimiz kıtaların buruk seslenişi kulaklarımızda çınlamaktadır. Gün geldi, maalesef yüzyıllar içinde kazandığımız ecdat yadigarı topraklar birer birer elimizden kayıp gitti. Ve de keşke Yunan galip gelseydi diyen satılmışlara fırsat doğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hafta sonu Bursa’da yapmış olduğu bir konuşmada dile getirdiği bazı düşünceleri bu kapsamda dikkat çekicidir. Sayın Erdoğan şöyle demiştir: ‘Cumhuriyet bizim ilk değil, son devletimizdir. Bu devletin sınırlarını gönüllü olarak kabul etmiş değiliz.’

Tabii ki hiçbir kaybımız gönüllü olmadı. Biz de hep bunu söyledik, buna vurgu yaptık. Tüm çaba ve gayretimiz yeni dramlar yaşanmaması, hüsran ve hezimetlerin önünün kesilmesidir. Kaldı ki bilerek vatan topraklarından vazgeçmek tarih ve milletin affetmeyeceği en ağır vebal ve ihanettir. Türk milleti bu aziz vatan topraklarına çekile çekile sığınmış, felaketleri göğüsleyerek, acıları öğüterek kendisine bir hayat alanı çizmiştir. Misak-ı Milli aslından bu hayat alanının resmiyete dökülmüş, milli vicdanlarda onaylanmış belgesidir. Osmanlı İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştığı 1699 yılında etki alanlarıyla birlikte 24 milyon kilometre karelik bir coğrafyada hüküm sürmekteydi. Bu dönemde Akdeniz’in dörtte üçü, Kızıldeniz ve Karadeniz’in tamamı, Basra Körfezinin büyük bir kısmı İmparatorluğumuza aitti. 1299 yılından Karlofça Antlaşmasının imzalandığı 1699 yılına kadar geçen 400 yıllık zamanda rahmetle andığımız ecdadımız her gün 164 kilometre kare toprak kazanmıştı. Günümüzde Osmanlı İmparatorluğunun hükmettiği topraklar üzerinde 64 ülke ve özerk bölge bulunduğu dikkate alınırsa, nereden nereye geldiğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Gerilemeye başladığımız 1699 tarihli Karlofça Antlaşmasından 12 Ağustos 1914 tarihine kadar 215 yıllık süre içerisinde yaklaşık 20 milyon kilometre kare toprak kaybettik. Yani her gün 215 kilometre kare vatan elimizden çıktı. 12 Ağustos 1914-30 Ekim 1918 tarihleri arasında geçen 4 yıllık süre zarfında ise, tam olarak 1461 günde toplam 3 milyon 214 bin 200 kilometre karelik toprağımız gitmiştir. Günlük kayıp ise 2 bin 200 kilometre karedir.”

1914-1918 yılları arasındaki toprak kayıplarını mevcut bazı ülkelerin yüz ölçümleriyle mukayese eden Bahçeli, “Her 5 ayda bir Almanya, her 4 buçuk ayda bir İtalya, her 3 buçuk ayda bir İngiltere, her 2 ayda bir Yunanistan, her 19 günde bir Hollanda, İsviçre, her 14 günde bir Belçika, her 5 günde bir Lübnan kaybedilmiştir. Türk milleti tarihte varlığının bedelini en ağır ödemiş bir millettir. Cepheden cepheye koştuk, yenilgi ve bozgunlarla kırılan milli onuru onarmak için kıtalar arası mekik dokuduk. Biz geçmişimizin acı dolu sayfalarından ders aldık, sonuç çıkardık. Ve de bozgunların bir daha tekerrür etmemesi için tarihe, ecdada namus sözü verdik. Bu nedenle gidecek başka yurdumuz yok, göçecek başka yuvamız yok, çizecek sınırımız yok, yüz çevirecek insanımız yoktur. Dünkü hakimiyet havzalarımızla ilgilenmezsek, 300 milyonluk Türk dünyasına, milyarlık İslam alemine yüz çevirirsek, bunu ne tarihe ne de ecdadımıza anlatamayız. Türkiye başkent Ankara’yı merkezine alıp 360 derecelik bir daire çizerek çevresindeki her gelişmeye bire bir kafa yormak zorundadır. Musul’a sokulmazsak Ankara’yı tehlikeye atarız. Bizim artık verecek, vazgeçecek toprağımız bulunmadığı gibi geri adım atacak atalet ve tavizkarlığımız da asla olmamalıdır. Türkiye birilerinin peşinde koşan değil, ardından sürükleyen, örnek olan, sözü ve nazı geçen bir ülke olmalıdır. Akmescit hüzünlüyken, Kaşgar mahzun düşmüşken, Musul, Kerkük, Halep karanlıktayken bizim umut ve sevinç içinde yaşamamız mümkün değildir. Türk milleti tek yürek olursa zalimler kazanamaz. Bin yıllık kardeşlik canlılığını korursa bize hiçbir hain ve husumet lobisi zarar veremez. Bu itibarla herkesi Türkiye ve Türk milletinin ortak akıl ve menfaati için önyargısız, önşartsız sorumluluk almaya çağırıyorum. Devletimize ve milletimize kast etmeyi aklından geçiren barbarlara tek ses olalım, birlikte ve beraberce Türk vatanını sonuna kadar müdafaa edelim” dedi.

