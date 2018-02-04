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Bahçeli: Washington'ın amacı terör devleti inşa etmek

MHP Lideri Bahçeli, Mersin'de konuştu. Suriye sınırındaki gelişmeleri işaret eden Bahçeli, "Washington'ın amacı terör devleti inşa etmektir" dedi.

Bahçeli: Washingtonın amacı terör devleti inşa etmek

04 Şubat 2018 16:37

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de konuştu. Suriye sınırındaki gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, "Washington'ın amacı terör devleti inşa etmektir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması esastır. ABD, suçüstü yakalanmıştır. Geri dönüş yoktur. Ok yaydan çıkmış, Türk'ün sabrı tükenmiştir. Ay kalkanımız, dağlar süngümüzdür. Kurulan tuzaklar birer birer bozulmaktadır. Bu dünyada hiçbir güç bizi yenemez. Karanlık hesap yapanlar bozguna uğrayacaklardır. Vur Mehmedim, vur ki dünya utansın. Afrin harekâtının başarısı her yönden görülmektedir. Afrin ile başlayan sınır temizliği Münbiç'i de kapsamalıdır. Asıl gaye, Suriye'de gerçek barışın tesisidir. Nerede bir terör unsuru varsa imha edilmelidir. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'nun içinde birçok Türkmen kardeşimiz de bulunmaktadır. ÖSO ile TSK arasındaki işbirliği elzemdir. ÖSO, vatan savunmasının bayrağını taşımaktadır. Teröristler şiddetle cezalandırılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Türkiye hasımları ile yanak yanağa gelmesi utanç vericidir." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Operasyonun başından bu yana bine yakın terörist etkisiz hâle getirildi. 

 

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