Bahçeli: 'Yeniden üstlendiğim mukaddes görevimi şeref tacı gibi taşıyacağım'

MHP 12. Olağan Kurultayı'nda saat 13.00'de başlayan ve yaklaşık 1 saat süren oylamada, Devlet Bahçeli bin 169 delegeden bin 167'sinin oyu ile yeniden genel başkan seçildi. Bahçeli, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Ankara’da tarihe geçecek bir kurultay, asla unutulmayacak, hafızalardan çıkmayacak kutlu bir buluşma, anlamlı bir toplantı yapılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi imrenilecek, gıptayla hatırlanacak, hayranlıkla yorumlanacak büyük bir başarıya imza atmıştır. İradenin sahibi Milliyetçi-Ülkücü Hareket sözünü söylemiş, tercihini yapmış, gelecek hedeflerine inanmışlıkla kilitlenmiştir. Mutluyum, huzurluyum, emin olunuz ümit doluyum. Bugün dedikodu alt edilmiştir. Bugün iftiralar çiğnenmiştir. Bugün amansız saldırılar, alçak operasyonlar, ahlaksız suçlamalar bir kez daha ezilmiş, bir kez daha imanla engellenmiştir. Büyük Kurultayımızın manevi havası, muhteşem vakarı MHP üzerinde hesap yapan, plan kuran, senaryo yazan işbirlikçileri, ihanet kervanını bozguna uğratmıştır. Sizlerle övünüyorum, sizlerle dava arkadaşı olmaktan iftihar ediyorum" dedi.

"Bundan sonra takip edeceğimiz hedefler bellidir"

Türkiye’nin çok zor günlerden geçtiğinin altını çizen Bahçeli, "Milli bekamız tehlikededir. Milli güvenliğimiz tehdit altındadır. Milli çıkarlarımız hedeftedir. Terör saldırıları hız kazanmıştır. Milli birliğimiz sarsılmakta, temelleri dinamitlenmektedir. Milli direncimiz kırılmak istenmektedir. İhanet pusuda, husumet nöbette, melanet ayaktadır. İçeriden ve dışarıdan kuşatılan, her cepheden küresel saldırı altında olan Türkiye, çok ciddi bir beka mücadelesi vermektedir. Bu hain kuşatmaları kırmak ve Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşımak; şerefli tarihimize, kahraman ecdadımıza, bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimize, elbette büyük Türk milletine namus borcumuzdur. Bu irade, bu kararlılık, bu iman, bu heyecan ve cesaret şükürler olsun ki burada vücut bulmuştur. Türk milliyetçileri Türkiye’nin bekasına sahip çıkmak için şuurla ayağa kalkmışlardır. Milliyetçi–Ülkücü Hareket buradan haykırmakta ve uyarmaktadır. Herkes çok iyi bilsin ki; bu kutsal vatan sahipsiz değildir, şanlı al bayrağımız öksüz ve rüzgarsız değildir. Bu aziz millet yalnız ve çaresiz değildir. Milliyetçi Hareket ebedi vatan nöbetindedir. Vatana borcunu ödemek için sabırsızdır. Bu milli duruş, bu milli şahlanış Türkiye’nin içinde bulunduğu kara günleri geride bırakarak aydınlık bir geleceğe yürüyeceğini müjdelemektedir. Bilmenizi isterim ki, hepinize güveniyor, hepinize inanıyorum. Bu heyecan ve azminizle Türkiye’nin geleceğinin güvencesi olduğunuza yürekten inanıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasetinin yarım asırlık ulu çınarıdır. Türk-İslam ülküsünden feyzini alan ilkeleri, ülküleri ve inançlarıyla on yıllardır siyaset alanındadır. Zulümler, saldırılar, baskılar, haksızlıklar, siyasi suikastlar, zindanlar, işkenceler, tezgahlar, komplolar ve kumpaslara rağmen bugün de korkusuzca ayaktadır. Bu kutlu dava karşılıksız ve sonsuz bir vatan ve millet sevgisinden kaynaklanan bir ruh, gönül ve iman hareketedir. Anlamını ve değerini Türkiye sevdasıyla çarpan tertemiz yüreklerde, lekesiz vicdanlarda bulmuştur. Harcı; çile, fedakarlık, cefa olan bu davanın tapusu, kuvvet ve menfaat karşısında erimeyen haysiyetlere zimmetlidir. Çetin yolları aşan cesur yüreklerin mühürlediği bu tapunun tescil edildiği yer de büyük Türk milletinin vicdanıdır. Tarihi bilemeyenlerin, geçmişi de geleceği de olmaz derler. Tarih şahittir ki, bu yarım asırlık çileli yolculukta Milliyetçi Hareket; Türkiye’nin bekasını her siyasi düşüncenin üstünde tutmuş, milli konularda her zaman milli duruş sergilemiş, siyasi rotası hiç sapmamış, ilke ve ülkülerinde hiçbir kırıklık yaşanmamıştır. Davamızın iman erleri, bugün de aynı milli ruh ve heyecanla, Türkiye’nin aydınlık geleceğinin tarihini yazmışlar, kararlılıklarını göstermişlerdir. 12. Olağan Büyük Kurultayımız, milli beka uğruna muhteşem bir diriliş ve yükselişin miladı olacaktır. Büyük Kurultayımızın ismi ve ana temasının 'Milli Duruş Şühedaya Vefa Millete Beka' olarak belirlenmesi tesadüf değildir, tarihi bir gerçeğin ifadesidir. Bundan sonra takip edeceğimiz hedefler bellidir. Duruşumuz millidir. Vefamız şühedayadır. Millete beka irademiz, isteğimizdir" şeklinde konuştu.

"Yeniden üstlendiğim mukaddes görevimi şeref tacı gibi taşıyacağım"

Bahçeli, "Türkiye’nin çok kritik döneminde yeniden üstlendiğim mukaddes görevimi geçmişte olduğu gibi gelecekte de şeref tacı gibi taşıyacağımı, davamızın haklarını, haysiyetini ve kutlu ülkülerini sonuna kadar temsil ve müdafaa edeceğimi huzurlarınızda ilan ve ilam ediyorum. Milliyetçi Hareket’in sevdalılarına daha nice kurultayları aynı şevk, aynı heyecan, aynı coşkuyla gerçekleştirmelerini temenni ediyorum. İnanıyorum ki, Cenab-ı Allah Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde heyecanımızı ve azmimizi karşılıksız bırakmayacaktır. Kurultayımızda tecelli eden sonuçların kutlu davamıza, partimize, demokrasimize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Genel başkanlık seçiminin ardından delegeler, Merkez Yönetim Kurulu için oy kullandı. Oylama sonucunda yeni asil üyeler şu şekilde oldu: "Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Celal Adan, Mevlüt Karakaya, Emin Haluk Ayhan, Sadir Durmaz, Mustafa Kalaycı, İsmail Faruk Aksu, İzzet Ulvi Yönter, Zühal Topçu, Deniz Depboylu, Kamil Aydın, Ruhsar Demirel, Mehmet Parsak, Hidayet Vahapoğlu, Cemal Çetin, Ali Güler, Oğuz Tarhan, Özgür Bayraktar, Tamer Osmanağaoğlu, Yaşar Yıldırım, Volkan Yılmaz, Kadir Şekerci, Mehmet Taytak, İbrahim Çiftçi, Nevin Taşlıçay, Merve Menekşe , Gülbeyhan Saylağ, Nur Tuğba Aktay, Ayşe Sibel Ersoy, Gülay Özcan, Serap Şule Kalın, Fethi Yıldız, Murat Kotra, Yüksel Kaleci, Davut Haskırış, Ahmet Özyürek, Erdem Karakoç, Musa Küçük, Ahmet Yiğit Yıldırım, Hakan Doğru, Adem Yurdakul, Abdullah Bahadır Alperen, Fatih Çetinkaya, Mehmet Duygulu, Ferhat Çakıroğlu, Muhammet Koçak, Sefer Aycan, Süleyman Korkmaz, Mehmet Varol, Kadir Çitil, Nevzat Aypek, Hüseyin Korkmaz, Akın Üstün, İdris Aydın, Hakan Er, Hasan Özarslan, Hüsnü Uğur, Mustafa Ertekin, Mehmet Sarı, Süleyman Latif Yunusoğlu, Abdurahman Başkan, Nevzat Ünlütürk, İbrahim Özyavuz, Fevzi Zırhlıoğlu, Ömer Çağlar Yılmaz, Bulduk Özdemir, Volkan Uygunuçarlar, Volkan Dudu, Seyit Ahmet Göçer, Yusuf Turan, Recep Bakırcı, Umur Ertürk, Yakup Özkılıç, Ahmet Yılmaz."

Yağmur Yıldız - Mustafa Apaydın - Ömer Çetin - Ahmet Umur Öztürk