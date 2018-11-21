Bahçeli: Zillet ittifakının tuzaklarını bozacağız!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekonomideki sorunların siyasal tepki ve itiraza dönüştürülerek 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleriyle ilgili maksatlı ve marazi bir hazırlık yapıldığını söyledi. Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bahçeli özetle şunları söyledi: Cemal Kaşıkçı olayı uluslararası bir soruna dönüşmüştür. Bu cinayet üzerinden siyasi restleşmeler, gizli kapaklı pazarlıklar, bölgesel planlamalar, ekonomik hesaplar biteviye yapılmaktadır. Kaşıkçı cinayeti ezberleri bozmuş, pandoranın kutusunu açmıştır. Ülkemiz hakkın ve hukukun yanındaki sağlam duruşuyla takdir toplamaktadır. İşin vahametine bakın ki, cinayetin baş azmettiricisi olarak ismi sık sık telaffuz edilen veliaht böylesi bir olayın bir daha tekrar etmemesi maksadıyla kurulan istihbarat üst komisyonunun başına getirilmiştir. Yani kuzu canavara teslim edilmiştir. Suudi katiller planlı bir vahşetin alenen tarafı olmuşlardır.

PRENS'E ÇEMBER DARALIYOR

Suudi Arabistan yönetimi sorarım sizlere, Usame bin Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır? Bu ülkeyi El-Kaide'den ayıran nedir? Cinayet üssü olarak Türkiye ne hakla kullanılmıştır? Katillerin Türkiye'de mahkemeye çıkarılması adaletin doğası gereğidir. Bu mümkün olmuyorsa, uluslararası soruşturmayla yine uluslararası bir mahkeme de yargılanmaları temin edilmelidir. Veliaht Prens için çember daralmaktadır. ABD ise Kaşıkçı cinayetiyle ilgili başından beri Veliaht Prensi koruma yoluna gitmiş, Suudi Arabistan ile iş birliğini korumak istemiştir. ABD'nin Kaşıkçı cinayetinin azmettiricilerini muhafazası gayet normaldir.

NATO'DAN ZARAR GÖRDÜK

ABD, bölgemizde kaos istemektedir. AB ordusunun kurulma düşüncesi resmileşirse bölgesel ve küresel zeminde büyük bir açmaz ve cepheleşme kaçınılmaz olabilecektir. Türkiye NATO üyeliğinden sürekli zarar görmüştür. Türk ordusu dünyanın en büyük ilk üç ordusundan birisidir. Ancak müttefik olduğumuz ülkeler hep aleyhimize faaliyet içindedir.

SABIRLARI ZORLUYOR

FETÖ/PKK iş bölümü yapmış ortaklar pusuda bekliyorlar. Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme, yeni bir şer oyun planlanıyor. Ekonomideki problemleri siyasal tepkiye dönüştürmek ve 31 Mart seçimleriyle ilgili maksatlı bir hazırlık yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin üzerinde tehlikeli polemikler tetilklenip provokasyonlar tertipleniyor. Buna izin vermeyeceğiz. Zillet ittifakının tuzaklarını yine kökünden bozacağız. ‘Atatürk ilah değildir' ve ‘ Atatürk benim ilahımdır' diyen provokatörler sabırları zorluyor. Şunu çok iyi bilsinler ki, Türk milleti şiddeti ne olursa olsun her ihaneti, rezaleti ve felaketi yerle yeksan etmeye hazırdır...